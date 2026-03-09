La nueva amenaza de Mbappé está en Mallorca

El delantero francés tiene muy complicado volver a jugar en liga esta temporada si quiere recuperarse bien para el Mundial. Y su reinado goleador ya comienza a peligrar a falta de once jornadas

El 'Pichichi' de Kylian Mbappé comienza a peligrar. El francés, que está de baja indefinida hasta nuevo parte médico, marcó su último gol con el Real Madrid ante el Valencia a principios del mes de febrero, en un duelo que acabó con victoria madridista por 0-2. Por aquel entonces, Muriqi contaba con 8 dianas menos que él, una renta más que suficiente para no ver peligrar este galardón que a todo delantero gusta ganar.

Sin embargo, el contratiempo que ha sufrido el atacante galo en forma de lesión en su rodilla le ha trastocado todos los planes para conseguirlo. Y también el olfato goleador de su máximo rival en dicha pelea: Vedat Muriqi.

El delantero kosovar es el hombre gol del Mallorca. Es raro ver que el conjunto balear hace un gol y no lleve su firma. De hecho, los últimos tres tantos del cuadro mallorquinista los ha marcado él: uno frente al Betis (1-2) y dos frente a Osasuna (2-2). Cuando el 'Pirata' no ha mojado, el club isleño se ha ido de vacío últimamente: Barcelona (3-0), Celta (2-0) y Real Sociedad (0-1).

De esta forma, con su doblete en El Sadar, el ariete balcánico suma ya 18 tantos en esta campaña y está tan sólo a cinco de Kylian Mbappé cuando restan todavía once jornadas por delante.

Lamine Yamal también presenta su candidatura al Pichichi

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal ya es el tercero de la tabla. El extremo internacional español solventó la victoria de su equipo contra el Athletic Club con un auténtico golazo. Fue su séptimo tanto en las últimas siete citas ligueras y el decimocuarto del curso en el campeonato, uno más que Ante Budimir, delantero de Osasuna y autor de una diana en el 2-2 frente al Mallorca.

Además, tanto Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) como Borja Iglesias (Celta) aumentaron su marca hasta los once goles, por los 10 de Alexander Sorloth, atacante del Atlético de Madrid.

Clasificación del Pichichi 2025-26 tras 27 jornadas:

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 18 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 14 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 13 goles: Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona).

- Con 11 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 10 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); De Frutos (Rayo Vallecano)

- Con 9 goles: Lucas Boyé (ARG) (2p) (Alavés); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO) (Villarreal).