"Si Lamine Yamal fuese de Bilbao no estaría nada mal"

El jugador barcelonista vuelve a ser el centro de todos los halagos tras su enésima exhibición esta temporada. El extremo firmó uno de los goles de LaLiga EA Sports en San Mamés

Algunos todavía dicen que Lamine Yamal no aparece en los partidos importantes ni ante rivales de entidad. Pues ayer algunos hubiesen pagado lo que fuese porque en su DNI pusiera Bilbao, en lugar de Barcelona. Y si no que se lo digan a Ernesto Valverde, que fue quien sufrió más en la banda cada vez que el jugador azulgrana recibía la pelota y encaraba. Hasta que, una vez más, se inventó una genialidad para silenciar San Mamés.

Fue en la única jugada que el extremo culé recibió solo. Despareció del mapa de calor barcelonista y cuando recibió el esférico tras una asistencia magistral de Pedri el final de la jugada parecía que ya estaba escrito. Al igual que Messi siempre hacía una y otra vez el mismo gol desde el frontal, amagando y ajustándola al palo largo, Lamine hace lo suyo jugando a pierna cambiada y ajustándola a la escuadra más lejana. Lo tiene más que ensayado y le sale de maravilla. Y aunque todos los rivales le conocen, todavía son muy pocos los que consiguen pararle.

Valverde, enamorado de Lamine Yamal

Tras el tremendo esfuerzo físico que hicieron sus pupilos sobre el terreno de juego, Ernesto Valverde se mostró relajado en la rueda de prensa posterior al partido contra el FC Barcelona pese a la derrota y se atrevió hasta bromear con el protagonista del encuentro.

Cuestionado por las diferencias y semejanzas entre ambas canteras, no dudó en responder lo siguiente: “Está claro que Lezama y La Masía son referencias en el fútbol europeo y el mundo. Son diferentes y en el Barça viene aderezado o conjuntado con jugadores de mucho nivel que vienen de fuera. Cada club tiene su estilo y su manera de hacer las cosas. Si Lamine Yamal fuera de Bilbao no estaría mal”. Y viendo su extraordinaria relación con Nico Williams, más de uno teme que el barcelonista acabe arrastrando tarde o temprano al jugador rojiblanco hacia el Camp Nou.

Valverde y la reacción del Athletic

Analizando el partido, Ernesto Valverde reconoció que se había marchado con una sensación agridulce: "Nos vamos fastididados por el resultado en un partido bueno en el que seguro que hemos merecido más, pero el contrario no perdona. Y las que tienes está claro que las tienes que acertar. Si no juegas bien un partido como este, no vas a sacar nada. Ellos te aprietan muy alto y si hay un ida y vuelta tienes que evitar que sea más ida que vuelta, porque ellos no te perdonan. Era fundamental reencontrarnos y reconocernos tras el varapalo del otro día y mostrar un buen espíritu competitivo".

El 'Txingurri' alabó el trabajo de los suyos. Era lo único que les había pedido y cumplieron con creces: "Era muy importante mostrar una reacción ante la eliminación del otro día porque las eliminaciones siempre duelen. Jugábamos en nuestro campo con el campeón del año pasado, con el líder de éste y debíamos mostrar una muy buena cara. Nos hemos vaciado. Nos hacíamos ilusiones por las ocasiones y nos ha venido el 0-1. Lo buenos para nosotros es que el juego ha sido bueno y lo malo, el resultado”.

Valverde y la posible roja a Cubarsí

Cuestionado por el arbitraje de Munuera, el técnico del Athletic fue elegante como siempre: “No tengo mucho que decir. En la amarilla de la acción de Cubarsí con Iñaki, el portero ha llegado antes al balón”.

Por último y sobre la lesión de Unai Gómez, prefiere rezar y cruzar los dedos: "La jugada es fea, pero hace dos semanas también tuvimos esa sensación con Jauregizar y luego se quedó en un susto. Vamos a esperar”.