Pedri, exigente con Lamine Yamal, imparte justicia con Fermín en el Barcelona

La entrada del canario en el segundo tiempo frente al Athletic fue determinante para que los azulgranas acabaran llevándose los tres puntos. Su participación en el gol fue una auténtica obra de arte

Sin Pedri el Barça se atasca, con Pedri todo fluye en el conjunto azulgrana. El canario tuvo la llave una vez más de la victoria culé en San Mamés. Comenzó desde el banquillo tras el tremendo esfuerzo copero ante el Atlético que hizo y suya fue una jugada sensacional que remató Lamine Yamal con un golazo de bandera.

El canario, una vez finalizado el encuentro, fue objeto de todo tipo de halagos y él se mostró muy satisfecho ante los micrófonos de Movistar+ con el triunfo logrado por su equipo en un escenario tan exigente como este. Y tras el partido, hizo otra cosa igual de importante como capitán que es, repartir el azúcar entre sus compañeros en partes iguales para que nadie acabe empachado. Y en esta tarea no dudó en darle una buena dosis a un jugador que sigue infravalorado interna y mediáticamente en el FC Barcelona: Fermín.

“Le damos mucha importancia a esta victoria, es un campo muy complicado. Veníamos muy cansados porque el otro día lo dimos todo. Son tres puntos muy importantes para poder seguir", comenzó subrayando el centrocampista.

“No hemos movido el balón muy rápido de lado a lado, ellos estaban cómodos con su presión, aprietan mucho y muy bien. Tenemos que afinar más cosas para el martes”, indicó el barcelonista.

Sobre su asistencia a Lamine Yamal en el gol que dio los tres puntos a los blaugranas, Pedri explicó que “sin el movimiento de Fermín el gol no se hubiese dado”. “Ya estamos viendo lo que hace Lamine, la mete en la escuadra, imposible para el portero. Me ha dado las gracias por la asistencia. Es muy joven y cada vez va a ir a más. Lo que tiene que hacer Lamine es no conformarse. Es muy joven y cada vez irá a más. Tiene que seguir trabajando y divirtiéndose en el campo”.

Respecto a su cansancio, admitió que había llegado justo de gasolina: “Estoy bien, tenemos tiempo para recuperar, hoy llegaba muy justo”, dijo Pedri sobre su estado físico. “Lo hemos hecho bien, hemos hecho rotaciones, todo el que está en el banquillo está preparado para jugar. Nos hemos llevado los tres puntos, ahora estamos preparados para el martes”, concluyó el canario.

Marc Casadó también se rinde a la evidencia

Marc Casadó fue uno de los beneficiados por las rotaciones de Flick. El centrocampista destacó la importancia de sumar los tres puntos en San Mamés y la calidad de Lamine Yamal: “Lo importante era sacar los tres puntos. El Madrid ganó ayer y teníamos que hacer nuestro trabajo”.

“Hemos sabido competir, quizás nos ha faltado algo de control”, señaló el centrocampista. Por último y sobre la genialidad de Lamine, resaltó la conexión entre Pedri y el extremo azulgrana: “Qué decir de Pedri y Lamine: todo el mundo los disfruta desde fuera y desde dentro. Pedri se ha inventado una asistencia y Lamine la pone increíble”.