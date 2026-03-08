Valencia - Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 27 de LaLiga

El Valencia CF y el Deportivo Alavés se miden en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en un encuentro marcado por la necesidad, separados por apenas dos puntos en la clasificación, ambos conjuntos afrontan el choque con la urgencia de sumar para alejarse de la zona baja y ganar tranquilidad en el tramo decisivo del campeonato

El enfrentamiento de la jornada 27 de LaLiga EA Sports en Mestalla llega en un momento delicado para los dos equipos. El Valencia CF, decimocuarto con 29 puntos, ha mostrado una trayectoria irregular durante el curso, aunque viene de lograr un triunfo importante en casa ante Osasuna por 1-0 que le permitió tomar aire. El conjunto valencianista alterna victorias y derrotas, una dinámica que le impide despegar definitivamente de la zona peligrosa.

Por su parte, el Deportivo Alavés, decimosexto con 27 puntos, tampoco atraviesa una etapa de estabilidad. Los vitorianos cayeron en su última salida ante el Levante (2-0) y arrastran problemas lejos de Mendizorroza, donde les está costando competir con solvencia. La igualdad clasificatoria convierte el partido en un pulso directo por la permanencia, con más que tres puntos en juego.

El Valencia CF con Mestalla como refugio

El equipo de Carlos Corberán ha encontrado en Mestalla una de sus principales fortalezas. Ha marcado 16 de sus 27 goles como local y mantiene cifras defensivas relativamente sólidas en casa. Además, ha visto portería en 14 de sus últimos 15 encuentros ligueros, un dato que refleja cierta regularidad ofensiva pese a su posición en la tabla. En ataque, el nombre propio es Hugo Duro, máximo goleador che con siete tantos, el delantero vuelve a ser la principal referencia ofensiva de un equipo que necesita mayor continuidad para no complicarse en exceso.

El Deportivo Alavés con la intención de que desaparezca su fragilidad fuera de casa

El conjunto babazorro presenta números discretos como visitante, solo siete goles a favor lejos de casa y una media inferior al gol por partido. Esa falta de pegada explica que esté entre los equipos menos goleadores del campeonato. Además, es el equipo que más faltas ha cometido esta temporada, una estadística que refleja su carácter competitivo pero también cierta dificultad para imponer su juego.

Su referencia arriba es Lucas Boyé, también con siete goles. El delantero argentino sostiene buena parte del peso ofensivo de un equipo que necesita mejorar su rendimiento fuera si quiere alejarse del descenso. En cuanto a los precedentes, el Alavés ha ganado tres de los últimos cinco duelos ligueros ante el Valencia y los otros dos terminaron en empate. De hecho, el conjunto valencianista no ha logrado vencer a los vitorianos en sus seis enfrentamientos más recientes en liga, un dato que añade presión al choque.

Valencia CF - Deportivo Alavés: fecha y horario del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés, que se disputará en el estadio de Mestalla, está programado para el domingo 8 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

Valencia No Iniciado - Alavés

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 25 de LaLiga entre Valencia y Deportivo Alavés?

El Valencia CF - Deportivo Alavés de la jornada 25 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Valencia - Alavés, encuentro de la jornada 27 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Valencia - Alavés de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped de Mestalla. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.