Sorpresa inesperada en la convocatoria del Barcelona para viajar a Newcastle

El técnico alemán ya ha ofrecido la lista de jugadores que volarán hasta tierras británicas para afrontar la ida de los octavos de final de la Champions League

Sin tiempo para saborear ni siquiera el importantísimo triunfo conseguido en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) para seguir manteniendo la renta de cuatro puntos sobre el Real Madrid, el FC Barcelona ya se encuentra concentrado para afrontar su eliminatoria de octavos de final de la Champions League frente al Newcastle.

Así, el técnico Hansi Flick ha madrugado este domingo para configurar la convocatoria con la que partirán a tierras británicas para disputar el partido de ida de dicha ronda. Y con ella ha sorprendido a todos por la inclusión de un nombre propio: Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Aunque el palaciego todavía no tiene el alta médica, el preparador germano ha decidido que forme parte de la expedición azulgrana y contagie con sus ganas a todo el equipo.

Cabe recordar que el futbolista andaluz se encuentra en el tramo final de la recuperación de la lesión en el menisco de la rodilla derecha por la que fue intervenido a finales de septiembre y, salvo sorpresa de última hora, no participará en este compromiso europeo. De hecho, el técnico alemán ya explicó el pasado viernes que Gavi viajaría con el equipo, pero dio a entender que su regreso a los terrenos de juego en un partido oficial no se dará hasta después del próximo parón internacional, a principios de abril. No obstante, ya se le puede ver realizando algunas tareas con el grupo en los entrenamientos como se observa en la siguiente imagen, correspondiente a una sesión de esta misma semana

Así pues, la expedición azulgrana estará formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Roony y Rashford.

Como ya sucedió en la victoria de este sábado contra el Athletic Club en LaLiga EA Sports (0-1), Flick no podrá contar con los lesionados Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jules Koundé y Alejandro Balde, además de Gavi.

El posible once del FC Barcelona frente al Newcastle

Una vez confirmada la lista de 23 jugadores que pondrán rumbo a Inglaterra, ahora queda descifrar las intenciones de Hansi Flick en la configuración de su once para medirse al Newcastle. En Bilbao decidió darle descanso a Pedri, Raphinha y Fermín.

El primero de ellos reconoció tras el partido en San Mamés que había llegado muy justo de gasolina tras el esfuerzo copero ante el Atlético de Madrid, pero el segundo manifestó todo lo contrario, que "no estaba tan tieso como otros compañeros", al tiempo que el tercero está acostumbrado ya a tanta alternancia.

Así, en el lugar de estos entraron Marc Casadó, Marc Bernal y Marcus Rashford, con Ferran Torres como punta de lanza. El primero de estos tres tiene prácticamente asegurada su plaza en el banquillo este próximo martes, pero tanto el segundo como el tercero tienen opciones de volver a partir de inicio frente a las 'urracas'.

Lo que parece claro es que la titularidad de Raphinha parece innegociable para Flick en este tipo de partidos. Asimismo, también cabe la opción de que, viendo la escasez goleadora del propio Ferran Torres, acabe apostando por un tridente formado por Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

De esta forma, el posible once del Barcelona frente al conjunto británico podría ser el formado por: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.