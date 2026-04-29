Bojan Krkić Sr apuesta por Joao Pedro para el Barcelona y descarta a Julián Álvarez

El ex ojeador del Barcelona opta por alejar el foco de Julián Álvarez e ir con todo a por el fichaje del brasileño del Chelsea

El Barcelona encara el mercado de fichajes en busca de un delantero. Lewandowski termina contrato una vez finalice la temporada y en el club azulgrana no le han ofrecido la renovación. Los blaugranas buscan un nuevo complemento para Lamine Yamal y Raphinha. Julián Álvarez es el sueño de los catalanes, aunque el Atlético de Madrid le cierra las puertas al argentino. Por ello, Bojan Krkić Sr, ex ojeador del Barcelona apuesta por Joao Pedro, delantero del Chelsea, como recambio del polaco.

El ex futbolista serbio opta por olvidar a Julián Álvarez y centrar todo los esfuerzos en fichar a Joao Pedro. "Si me dan a elegir, apuesto por João Pedro antes que por Julián Álvarez. Me cuadra mucho más en este sistema", destacó en la SER. El juego de espaldas, la velocidad, la agilidad y el uso de ambas piernas del jugador del Chelsea es lo que engatusa a Bojan Krkić Sr, que descartó opciones como la de Lautaro Martínez o Harry Kane. Al argentino no lo incluyó en un top 5 mundial y desveló que "encajaría mejor en el Real Madrid". Al inglés, por su parte, lo descartó pro el precio y la edad. "No puedes pagar 60 millones por él; ese dinero hay que invertirlo en un talento de veinte años", subrayó para dejar clara su predilección hacia el brasileño del conjunto londinense.

Julián Álvarez, tanteado por el Barcelona, frena los rumores sobre su futuro

Mientras tanto, en Barcelona siguen tanteando la opción de Julián Álvarez, la favorita del club blaugrana. El argentino apenas se había pronunciado hasta la fecha, aunque en la previa ante el Arsenal frenó los rumores acerca de su futuro: "Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, estar muy bien yo para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí".

Y abundó: "Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. No perder energía en eso. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo".