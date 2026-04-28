El árbitro del Inter de Milán - Barça admite que falló "a favor del Barcelona"

Szymon Marciniak, árbitro polaco, reconoce que cometió decisiones erróneas en la semifinal de la Champions League del curso pasado, aunque el VAR le salvó

El Barcelona vuelve a estar envuelto en otra polémica arbitral. Con el 'Caso Negreira' ardiendo y la honestidad del conjunto blaugrana tocada, Szymon Marciniak, árbitro polaco, admite que sus errores en la semifinal entre el Inter de Milán y el Barcelona en el pasado curso "fueron a favor del Barcelona".

La semifinal de la Champions League entre el conjunto italiano y el español dejó a los catalanes insatisfechos, después de que el Inter de Milán empatase en los instantes finales y le diese la puntilla a los catalanes en la prórroga. La actuación del colegiado fue muy polémica, especialmente entre los aficionados azulgrana. Algunos consideran que el polaco perjudicó al Barcelona. "No le he perdonado por su actuación del año pasado", le echa en cara en un aficionado blaugrana en video subido a las redes sociales.

Pero lejos de eso, el propio árbitro señala que sus errores beneficiaron al club catalán y así se lo hace saber al hincha que lo increpa. El VAR tuvo que corregir dos veces a Szymon Marciniak, que asume su polémico arbitraje. En la primera acción en la que favoreció al Barcelona fue en el primer penalti no pitado a favor del cuadro nerazurro después de que Cubarsí cometiese falta sobre Lautaro Martínez. "No concedí el penalti, el VAR me llamó y me demostró que había falta", comienza diciendo. El segundo error fue al pitar penalti en una acción de Lamine Yamal, que fue derribado, pero fuera del área. "Eran cuatro o cinco centímetros fuera del área", declara. "No hay nada que perdonar", sentencia el polaco.

El Barcelona se siente perjudicado por los árbitros en la Champions League

El Barcelona sigue teniendo en la mente aquel encuentro que dejó al club con la miel en los labios de una nueva final. Hansi Flick, por aquel entonces, se mostró muy crítico con el arbitraje tras el partido. "Algunas decisiones arbitrales han sido injustas y no nos han sido favorables, pero hay que aceptarlo y empezar de cero. Le dije al árbitro lo que pensaba, pero no voy a decirlo aquí", destacaba el alemán. En este curso, los azulgranas han vuelto a tener problemas con las decisiones arbitrales en la Champions League. El club siente que los arbitro no han sido imparciales y favorecieron al Atlético de Madrid. El Barcelona llegó incluso a mandar un comunicado a la UEFA explicando el motivo de su enfado y señalando cada acción polémica que cayó en el lado de los rojiblancos.