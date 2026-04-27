Lamine Yamal y Pedri mantienen vivo el espíritu de Cruyff: "La forma en la que se mueve con la pelota es muy similar a la de Cruyff"

Ambos futbolistas del Barcelona poseen cualidades técnicas similares a las de Johan Cruyff, según señala Sam Blair, director de la serie documental 'Cruyff'

Lamine Yamal y Pedri han sido protagonistas en el estreno del nuevo documental sobre la vida de Johan Cruyff. La pieza se ha estrenado en el festival de Cannes y los nombres de ambos futbolistas del Barcelona han aparecido en escena. Según el director de la serie, Sam Blair, ambos mantienen vivo el espíritu de Johan Cruyff en el Barcelona.

Pedri y Lamine Yamal mantienen vivo el espíritu de Johan Cruyff en el Barcelona

El cineasta británico y director de la serie documental 'Cruyff' sobre el futbolista Johan Cruyff nominada en el festival Canneseries, consideró que "su espíritu y sus ideas viven" en entrenadores como Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y jugadores como Lamine Yamal y Pedri, del FC Barcelona. Preguntado por qué futbolistas actuales encarnan mejor dicha filosofía, Blair apuntó a los dos internacionales, de quienes destacó que "piensan rápido" y que, en el caso del centrocampista canario, es muy "técnico e inteligente" pese a ser "ligero", características que atribuye a Cruyff. "La forma en la que se mueve con la pelota es muy similar a la de Cruyff; hace sus pases con la parte exterior del pie y tiene esa velocidad y ese sentido de la percepción que es muy natural", añadió.

Además, hablando del Barcelona, el director también señaló al ex futbolista y ex entrenador blaugrana Xavi Hernández como alguien que "entiende muy bien a Johan Cruyff" y que, de algún modo, "es quien más claramente expresó las ideas" de su juego.

Pedri y Lamine Yamal también mantienen viva la esperanza de ganar el Mundial

A parte de mantener vivo el espíritu de Johan Cruyff, Pedri y Lamien Yamal también mantienen con vida la ilusión de todo un país por salir campeones del mundo, aunque una inoportuna lesión ha hecho tambalear el Mundial para el extremo. El Campeonato del Mundo está a la vuelta de la esquina y ambos son las estrellas de la Selección española para esta cita veraniega.

El delantero del Barcelona se perderá, por lesión, lo que resta de temporada, pero no peligra para el Mundial. "Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido", sostiene Lamine, que concluye el texto agradeciendo los mensajes de apoyo y un "¡Visca el Barça!".