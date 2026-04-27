Ansu Fati quiere continuar en el Mónaco y sueña con el Mundial

Ansu Fati recupera protagonismo en Mónaco mientras su futuro y la opción del Mundial siguen abiertos

El porvenir de Ansu Fati sigue generando debate en el mundo del fútbol. Actualmente cedido en el AS Monaco, el atacante ha recuperado sensaciones y protagonismo, lo que ha abierto la puerta a una posible continuidad en el conjunto del Principado. Sin embargo, su situación contractual con el FC Barcelona mantiene la incógnita abierta.

Un rendimiento que invita al optimismo

El delantero ha logrado reencontrarse con su mejor versión en Francia, firmando buenos números entre liga y competiciones europeas. Con varios goles y actuaciones destacadas, Ansu vuelve a sentirse importante dentro de un equipo que le ha devuelto la confianza. Este rendimiento ha reforzado la idea de que su etapa en Mónaco podría prolongarse más allá de esta temporada.

Desde el entorno del jugador, el mensaje es claro: la prioridad es seguir creciendo donde se siente valorado. Así lo ha expresado su padre, quien ha subrayado que su hijo está feliz y cómodo en su actual club.

El deseo de continuar en Mónaco

El propio entorno familiar del futbolista ha dejado entrever que la intención es clara: continuar en la Ligue 1. No obstante, la decisión final no depende únicamente del jugador. El Mónaco cuenta con una opción de compra cercana a los 11 millones de euros, una cifra asumible, aunque el principal obstáculo radica en el salario del atacante.

El club francés valora positivamente su rendimiento, pero cualquier operación futura deberá ajustarse a su estructura económica. En este sentido, las negociaciones podrían pasar por una reducción salarial que facilite el acuerdo entre las partes.

El papel clave de Hansi Flick

Otro factor determinante será la postura del técnico azulgrana, Hansi Flick. Hasta el momento, no ha existido un contacto directo entre entrenador y jugador, lo que deja en el aire los planes deportivos del Barcelona respecto a Ansu Fati.

La decisión del club catalán estará condicionada también por la situación de otros atacantes de la plantilla, como Robert Lewandowski o Ferran Torres. Dependiendo de los movimientos en el mercado, el escenario podría cambiar significativamente.

El Mundial, un sueño aún posible

A pesar de no haber sido convocado recientemente, el entorno del jugador no pierde la esperanza de verlo en la selección dirigida por Luis de la Fuente. Su padre confía en que, si mantiene su rendimiento en los últimos partidos de la temporada, todavía pueda entrar en los planes del combinado nacional.

La posibilidad parece complicada, pero no imposible. En el fútbol, el rendimiento inmediato puede cambiar cualquier panorama, y Ansu quiere apurar sus opciones hasta el final.

Entre la ilusión y la incertidumbre

Con contrato en vigor hasta 2028 con el Barcelona, el futuro del delantero sigue sin definirse. Mientras tanto, el jugador se centra en terminar la temporada al máximo nivel y demostrar que puede volver a ser determinante.

Su situación representa un equilibrio entre rendimiento, decisiones deportivas y factores económicos, lo que convierte su caso en uno de los más interesantes del próximo mercado. Por ahora, lo único claro es que Ansu Fati ha recuperado la sonrisa… y quiere seguir disfrutando del fútbol.