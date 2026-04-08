Ansu Fati, una opción a tener muy en cuenta este verano

Pese a que los problemas físicos le han impedido asentarse en el once titular de los monegascos con Pocognoli, el olfato goleador del internacional español sigue intacto -nueve goles en 24 partidos-. El Monaco sigue sin decidir sobre su opción de compra no obligatoria

Ansu Fati ha vuelto. O quizá nunca se fue del todo. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que nunca ha vuelto a ser el mismo Ansu Fati que era antes de lesionarse. Esa es una realidad que ha costado asimilar tanto por el FC Barcelona como por el propio futbolista, que el curso pasado se resistió a abandonar la disciplina culé confiado en la posibilidad de hacerse un hueco con Hansi Flick, quien le tendió la mano. Sin embargo, no fue posible.

Por ello, este curso se marchó en préstamo al AS Monaco previa renovación de su contrato hasta 2028, consiguiendo acomodar así en el tiempo un elevado salario que para nada se correspondía con su actual rendimiento como azulgrana. Y en la Ligue 1 las ha vivido duras y maduras.

El nuevo Ansu Fati en el AS Monaco

Tras un inicio prometedor en el que incluso llegó a postularse de nuevo para la Selección de la mano de Luis de la Fuente, sus continuos problemas físicos comenzaron a ponerle de nuevo los pies en el suelo. Hasta ocho partidos se perdió por una lesión en el muslo y continuas molestias en los gemelos, volviendo a frenar en seco un excelso inicio de curso en el que lo metía todo:

El técnico Adi Hürler se convirtió en su principal valedor en el Principado, de ahí que su destitución en el mes de octubre también le afectara de manera indirecta. Con Sébastien Pocognoli, su rol sobre el campo se vio alterado; también su protagonismo. El belga no le brindó la misma confianza que el austriaco, quien hasta le había construido un plan específico para recuperar la mejor versión de Ansu Fati.

Sin embargo, Ansu Fati sigue avanzando poco a poco en su resurgir, convirtiéndose en un mediapunta con una importante visión de juego que se ha alejado de la posición de extremo, al mismo tiempo que ha perdido ese rol de jugador desequilibrante.

El Monaco dispone de una opción de compra de 11 millones de euros por Ansu Fati

Ansu Fati, además, ha madurado como profesional. Muestra de ello, su ilusionante aparición como ‘azulgrana’ en la ciudad deportiva Joan Gamper, entrenándose junto a su íntimo Paul Pogba en busca de su mejor versión.

Con una opción de compra no obligatoria de once millones de euros, el futuro de Ansu Fati sigue en el aire, aunque todo indica que el AS Monaco no la hará efectiva a final de temporada. Situación que obligaría al internacional español a volver al FC Barcelona este verano, donde a priori tampoco tiene sitio; al menos con un rol protagonista.

Los problemas físicos han vuelto a frenar este curso a Ansu Fati, pero no su olfato goleador, habiendo firmado hasta el momento nueve tantos en 24 partidos. Un gol cada 941 minutos. Y es que tan sólo ha sido titular en nueve de esos encuentros.

El dato como goleador que refuerza la apuesta por Ansu Fati en verano

El dato confirma que Ansu Fati ha vuelto. Quizá no es el mismo que era antes de lesionarse, pero ha vuelto a una gran versión que tan sólo los problemas físicos son capaces de frenar. Según ‘Whoscored’, de hecho, tiene el índice de goles esperados por cada 90’ más alto de las cinco grandes ligas europeas, con 1’27 dianas. Su pegada sigue intacta, aunque su irregularidad por las continuas molestias acaban de impedirle que haya despegado del todo, asentándose en el once titular del Monaco. ¿El próximo verano? Es una opción muy a tener en cuenta por direcciones deportivas importantes si lo monegascos no hacen lo propio con la opción de la que disponen.