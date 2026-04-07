El Chelsea confirma el gravísimo error del Sevilla con Valentín Barco: dejará una calderilla en Nervión

Sin oportunidades en Nervión con García Pimienta, el argentino brilla con fuerza en el Estrasburgo y ya lo tiene todo arreglado para volver a la Premier League de la mano del conjunto 'blue'. Su traspaso conllevará una pequeña ganancia en el Sánchez-Pizjuán por los derechos de formación

La labor de Antonio Cordón en el Sevilla FC está siendo realmente deficiente. Como muestra, su único fichaje invernal, Neal Maupay, fue descartado por Luis García Plaza para su nefasto estreno como técnico nervionense en Oviedo. Pero los errores en la planificación no son algo nuevo esta temporada, sino que llueve sobre mojado en el Sánchez-Pizjuán. De momento, y sin saber cuál será su futuro, el extremo no logra mejorar a su antecesor en el cargo, un Víctor Orta que salió entre fuertes críticas merced a su largo catálogo de pifias.

El Sevilla FC se tira de los pelos

Aunque no siempre los fallos tienen que ver con la dirección deportiva. Los males del Sevilla FC son responsabilidad de todos, también de sus entrenadores. Por ejemplo, resulta cuanto menos llamativo recordar cómo García Pimienta condenó al ostracismo más absoluto a Valentín Barco, que aterrizó cedido por el Brighton como una joven promesa que llegaba para suplir a Marcos Acuña en el lateral izquierdo. Ahora el técnico catalán, como todos en Nervión, se estará tirando de los pelos.

La participación del argentino con la camiseta blanquirroja durante la pasada campaña se redujo a 9 partidos y 466 minutos de juego, viendo la mayoría de encuentros desde el banquillo. Una situación insostenible que hizo que todas las partes apostasen por romper su préstamo en el mercado de enero, poniendo rumbo a un Estrasburgo donde sencillamente la está rompiendo, lo que le ha llevado a ser convocado por Argentina en el último parón.

Los números de Valentín Barco en el Estrasburgo

Su buen rendimiento en el segundo tramo del pasado curso (15 partidos y dos asistencias) llevó al club francés a invertir 10 millones de euros en su fichaje definitivo, firmándole un contrato hasta 2029. Pero su eclosión ha llegado en el presente curso, destapándose como mediocentro para sumar dos tantos y nueve pases de gol en un equipo que está en cuartos de la Conference League y en semifinales de la Copa del Francia.

El Chelsea se adelanta a la competencia

Su espectacular rendimiento ha hecho que durante la temporada esté en el punto de mira de equipos como el Atlético de Madrid o el Bayern Múnich. Pero es el Chelsea el que se ha llevado el gato al agua. La presencia del inglés Liam Rosenior en el banquillo londinense ha sido clave, pues fue quien lo colocó en su nueva posición en un Estrasburgo que dirigió hasta el pasado mes de enero. Pero lo que más ha pesado sin duda es la fuerte relación que mantienen ambos clubes, propiedad del fondo de inversión BlueCo.

Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, Valentín Barco ya ha dado el visto bueno a su fichaje por el Chelsea, con el que se comprometerá por seis temporadas, acordándose los términos económicos de su nuevo contrato. Pero aún no se ha cerrado del todo un traspaso del que se desconocen los detalles, apuntando algunas medios que podría irse hasta los 40-45 millones de euros.

Un 0,25% del traspaso iría a parar a Nervión

Otras fuentes desconfían de que el montante sea tan elevado, pues al fin y al cabo ambos clubes pertenecen a los mismos dueños. Pero en cualquier caso, el Sevilla FC se llevará un pequeño pellizco como consuelo, merced a los derechos de formación. En este sentido, la FIFA estipula que en cada traspaso internacional dicho montante puede alcanzar el 5% del total de la venta si el futbolista en cuestión ha militado en el equipo reclamante entre los 12 y los 23 años.

Hasta los 15 se reparte un 0,25% del total por cada temporada, incrementándose hasta el 0,5% a partir de los 16 años. Como en Nervión estuvo media campaña superada esa edad, por tanto, al Sevilla FC le correspondería a priori un 0,25% del traspaso. Una calderilla de apenas 100.000 euros si se cerrase en las cifras apuntadas. Mucho menos de lo que Barco podría haberle dado al equipo de contar con más confianza.