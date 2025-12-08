Valentín Barco, en el radar pero su incorporación no es fácil

El lateral izquierdo está realizando una gran temporada en el Racing de Estrasburgo y los grandes de Europa lo siguen de cerca de cara a la siguiente temporada. El Atlético de Madrid es uno de los clubes que está evaluando al argentino, pero su fichaje es muy complicado porque el Chelsea parte con mucha ventaja

Valentín Barco apunta a ser uno de los nombres que más información genere en los próximos meses debido a que el lateral izquierdo está teniendo un espectacular rendimiento en el Racing de Estrasburgo de Francia que ha provocado que los grandes clubes de Europa lo sigan de cerca. Uno de ellos es el Atlético de Madrid, que no pierde de vista al argentino, más cuando no va sobrado en la demarcación de lateral izquierdo, pero su incorporación no es sencilla para el equipo rojiblanco porque el Chelsea parte con ventaja a la hora de hacerse con Valentín Barco.

Valentín Barco ha dejado atrás sus problemas en el Brighton & Hove Albion y en el Sevilla FC en donde no cumplió con las expectativas. El argentino ha encontrado su sitio en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia en donde, en esta temporada, suma 1 gol y 4 asistencias en los 18 partidos que ha disputado esta temporada. Un rendimiento muy bueno para el joven, de sólo 21 años, que está siendo monitoreado por el Atlético de Madrid según apunta Caughtoffside, medio de comunicación de Inglaterra.

Sin duda es una opción atractiva y que encaja en los planes de futuro del Atlético de Madrid que no es que vaya sobrado de jugadores en esa demarcación en la plantilla. Javi Galán no cuenta y va a salir del Atlético de Madrid en breve y quedan Matteo Ruggeri que poco a poco va ganando minutos y David Hancko que es un central reconvertido a lateral izquierdo por las circunstancias. Es por ello que el Atlético de Madrid se va a plantear en el futuro el fichaje de un lateral izquierdo. Aunque en el caso de Valentín Barco no es un movimiento fácil de culminar.

Los tres motivos que complican el fichaje de Valentín Barco por el Atlético de Madrid: coste, el interés de Chelsea y su adaptación a Simeone

La primera razón por la que el fichaje de Valentín Barco es complicado para el Atlético de Madrid es porque el lateral izquierdo tiene contrato con el Racing de Estrasburgo hasta el 30 de junio de 2029. Además de eso, el equipo francés lo fichó por 10 millones de euros recientemente.

A continuación está la presencia del Chelsea que también está interesado, al igual que el Bayern Munich, en Valentín Barco. El club inglés tiene ventaja porque no hay que olvidar que Chelsea y Racing de Estrasburgo comparten propiedad por medio del conglomerado BlueCo.

Finalmente están las características del propio Valentín Barco que es un lateral izquierdo con carácter ofensivo y con capacidad para organizar el juego ofensivo como interior que no da las garantías defensivas que exige Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Lo que hace, por tanto, difícil su encaje en el estilo de juego del equipo rojiblanco.