FC Barcelona - Atlético de Madrid: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Champions League

Noche grande en el Camp Nou. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona abren este miércoles 8 de abril su batalla en los cuartos de final de la UEFA Champions League con un primer asalto que promete máxima tensión. Dos aspirantes al trono continental y un mismo objetivo: golpear primero en una eliminatoria que se prevé tan igualada como apasionante.

Para el Atlético de Madrid, esta eliminatoria supone una oportunidad de reafirmar su candidatura europea y dar un golpe de autoridad ante uno de los grandes favoritos al título. El conjunto rojiblanco llega a esta cita con sensaciones competitivas en todas las competiciones, pero consciente de que la UEFA Champions League es el escenario donde se mide la verdadera dimensión de los equipos. En el Camp Nou, los de Diego Pablo Simeone buscarán imponer su intensidad y aprovechar el calor de su afición desplazada para encarrilar la eliminatoria desde el primer asalto, al igual que sucedió en la Copa del Rey.

Enfrente estará el FC Barcelona, un equipo que llega con una gran propuesta ofensiva y con la vitola de favorito. El conjunto azulgrana afronta esta ida de cuartos de final con la intención de dominar y, sobre todo, obtener un resultado positivo que le permita afrontar la vuelta en Madrid con ventaja. Tras la victoria liguera, busca la revancha de las semifinales vividas el pasado mes de marzo en la Copa del Rey.

Cuentas pendientes que se resolverán en Europa

Atlético y Barcelona protagonizan uno de los enfrentamientos más atractivos del fútbol español trasladado al viejo continente. Históricamente, estos duelos han estado marcados por la igualdad y los pequeños detalles. En eliminatorias europeas, cada error se paga caro, y tanto Simeone como el técnico blaugrana saben que el partido puede decidirse en acciones puntuales.

El componente psicológico también será clave. El Atlético se siente especialmente cómodo en este tipo de escenarios, donde el sufrimiento forma parte del plan, y el precedente copero invita al optimismo entre los colchoneros. El Barcelona, por su parte, tratará de evitar caer en ese tipo de partido que lo condenó en la competición copera. Buscará llevarse algo positivo, tal y como ocurrió el pasado sábado en su visita liguera al Metropolitano.

Posibles onces del FC Barcelona - Atlético de Madrid

FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; Eric García, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Musso; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

FC Barcelona - Atlético de Madrid: fecha y horario del partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League

El partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que se disputará en el Spotify Camp Nou, está programado para hoy miércoles 8 de abril de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el FC Barcelona - Atlético de Madrid de Champions League?

El FC Barcelona - Atlético de Madrid será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones (M60 y O115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 y O118) y LaLiga TV Bar, canal que cuenta con los derechos de retransmisión de la UEFA Champions League en España. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el FC Barcelona - Atlético de Madrid de Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el FC Barcelona - Atlético de Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Spotify Camp Nou. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.