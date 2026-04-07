Simeone y ocho jugadores del Atlético de Madrid, en riesgo en la Champions League

El Atlético de Madrid llega al primer partido de los cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona con ocho apercibidos, más Simeone, que serán baja para la vuelta en caso de ver la cartulina amarilla

El Atlético de Madrid, tras la derrota liguera ante el Barcelona, se volverá a ver las caras con el conjunto de Hansi Flick en el Metropolitano. Los cuartos de final de la Champions League ha deparado un cruce español en el que están depositadas todas las miradas y dónde las tarjetas amarillas tendrán un protagonismo extra. Simeone y ocho futbolistas del Atlético de Madrid llegan a a cita apercibidos, por lo que si ven la cartulina amarilla, se perderá el partido de vuelta en el Camp Nou.

Simeone y ocho jugadores apercibidos en el Atlético de Madrid

El conjunto que dirige el argentino, Simeone, que también está a una tarjeta de ser suspendido, tiene bajo amenaza nada menos que a ocho jugadores, la mayoría de ellos habituales del once titular. Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Giuliano Simeone son los que están a una tarjeta de ser sancionados con un encuentro de suspensión si ven la amarilla en el Spotify Camp Nou, con lo que se perderían la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano. El Barcelona, mientras tanto, tiene a cuatro apercibidos, Marc Casadó, Fermín López, Gerard Martín y Lamine Yamal. Con tantos apercibidos, muchos de ellos titulares indiscutibles, el Atlético de Madrid se la juega en casa ante el cuadro de Hansi Flick en lo que promete ser un duelo pasional dónde las pulsaciones estarán muy elevadas, un dato muy a tener en cuenta con el tema de las amarillas.

La polémica calienta los cuartos de final de la Champions League

Y es que el último enfrentamiento entre ambos equipos dejó una curiosa e imagen polémica que el Atlético de Madrid no dejó pasar por alto. En el inicio de la segunda parte del encuentro de este sábado en el Metropolitano, el defensa del Barcelona Gerard Martín impactó con la plancha en el tobillo de Thiago Almada después de contactar con el balón. Inicialmente, Mateo Busquets, árbitro del partido, lo expulsó con tarjeta roja. El VAR lo llamó para revisar la jugada y, tras verlo en el monitor, el colegiado decidió reducir la sanción a tarjeta amarilla.

El club rojiblanco, que también reclamó un penalti a Marcos Llorente en el anterior derbi ante el Real Madrid, además de visibilizar su opinión sobre el distinto criterio en varias jugadas de aquel partido en el Santiago Bernabéu con mensajes en sus redes sociales, ha decidido solicitar oficialmente una explicación formal del CTA. "Es imposible competir cuando te explican unas reglas y se aplican otras", expusieron este domingo fuentes del Atlético en referencia a la aplicación del VAR, una vez que la idea original era su uso en errores manifiestos, según explicaron a los jugadores, entrenadores y directivos, y luego se ha aplicado de otra forma, según piensan en el Atlético.