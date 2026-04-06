Dan pistas al Atlético de Madrid por el fichaje del 'Cuti' Romero

El padre del futbolista argentino, en la lista de deseos del Atlético de Madrid, asegura que la salida del 'Cuti' Romero del Tottenham no será fácil, ya que el equipo inglés quiere recuperar la inversión que realizó por el central

El nuevo proyecto del Atlético de Madrid va cogiendo forma con Simeone en el banquillo y con Mateu Alemany como director deportivo. El mallorquín trabaja de manera incansable para moldear un equipo ganador que se adapte a las exigencias de Simeone. El argentino, junto al director deportivo, elaboran una lista de deseos de cara al próximo curso para mejorar el rendimiento de la plantilla, poniendo el foco en la defensa. El gran deseo de Simeone no es otro que el 'Cuti' Romero, defensa central del Tottenham. El Atlético de Madrid le sigue la pista en una temporada complicada para el equipo londinense. Desde el entorno del futbolistas, dan pistas al Atlético de Madrid en torno al fichaje del 'Cuti' Romero, subrayando que el club londinense no dejará escapar al argentino por menos de 50 millones de euros.

El Atlético de Madrid conoce el precio del 'Cuti' Romero: "son entre 50 y 70 millones de dólares"

Si el Atlético de Madrid, entre otros clubes, quiere hacerse con los servicios del 'Cuti' Romero para el próximo curso, deberá sacar la cartera para pagar una millonada por el argentino, según ha desvelado su propio padre en Cadena 3, en Argentina. El familiar del futbolista ha destacado que las operaciones por su fichaje no serán fáciles ya que el club londinense se cierra en banda con el central, al que no dejará escapar por menos de 50 millones de euros. "Tiene dos años más de contrato con el Tottenham y una cláusula de salida muy alta. Los ingleses no lo van a dejar salir gratis; son entre 50 y 70 millones de dólares", explicó el padre del 'Cuti' Romero que no subrayó el nombre de ninguno de los clubes interesados en el traspaso de su hijo. "Para mí van a querer recuperar lo que invirtieron", declaró.

Simeone desea el fichaje del 'Cuti' Romero para el Atlético de Madrid

Mientras tanto, el Atlético de Madrid no se precipita con el central argentino y sigue peinando el mercado en busca de nuevas oportunidades. El deseo de Simeone es el 'Cuti' Romero y así lo aseguró en rueda de prensa tras medirse al Tottenham. "Como argentino, admiro su personalidad, su forma de jugar y su trabajo defensivo. Desde ese lugar, soy claramente un admirador suyo", destacaba Simeone en unas palabras que no han pasado desapercibidas ni para el club, ni para el Tottenham , ni para el propio 'Cuti' Romero, que sigue al margen de todos los rumores y filtraciones acerca de su futuro y su posible salida del Tottenham. "El Cuti no es de declarar, por eso me sorprende", sentenciaba su padre sobre las filtraciones.