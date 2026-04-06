Le Normand se la juega al hablar de la polémica del Atlético de Madrid - Barcelona

El central del Atlético de Madrid, caliente tras el partido ante el Barcelona, se explayó contra el árbitro del encuentro, el VAR y toda la polémica formada en torno a la no expulsión de Gerard Martín, olvidando los casos de jugadores y entrenadores sancionados esta temporada por hablar de las actuaciones arbitrales

La derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona sigue dejando un malestar evidente entre los aficionados, el cuerpo técnico y, especialmente, los jugadores. El equipo rojiblanco vio como Nico González, antes del final de la primera parte, se fue a la calle por una dura entrada, algo que nadie en el club discute. Pero en el otro lado de la balanza, Gerard Martín protagonizó la polémica del partido tras un pisotón, fue expulsado y desde el VAR llamaron al colegiado para que viese la acción. El árbitro cambió de opinión y retiró la roja al defensa blaugrana, lo que provocó el enfado del Atlético de Madrid, los jugadores de la plantilla, tras el partido, mostraron su malestar con la decisión del árbitro, siendo Le Normand el más arriesgado en sus declaraciones. "Si yo hago eso, seguramente es roja", declaraba el central.

Le Normand explota contra el arbitraje en el Atlético de Madrid - Barcelona

Y es que el internacional español fue claro y conciso en sus declaraciones, a pesar de que en LaLiga son muy estrictos con las palabras que en rueda de prensa o zona mixta se dicen sobre las actuaciones arbitrales. Muchas han sido, en este curso, las sanciones a los futbolistas y entrenadores por hablar mal de los colegiados o tener encontronazos con ellos. Le Normand, lejos de cortarse, se explayó con la polémica en torno a Gerard Martín en el Atlético de Madrid - Barcelona, culpando al árbitro y al VAR de lo ocurrido y dejando entre ver una doble vara de medir. "Ahora van a decir que no es roja, pero todo el mundo que entiende de fútbol sabe que sí es roja. Si yo hago eso, seguramente es roja. Lo hemos visto hace poco en el Betis Rayo y el CTA dijo que es roja. No sé qué ha ocurrido hoy con la misma acción. La revisa y ve que es peligroso. Tampoco lo entiendo", declaró el hispano francés.

"Hoy no se podía hablar ni nada, ni siquiera el capitán. Cada vez que había algo ha sacado tarjeta amarilla y ha subido el listón del partido en lugar de bajarlo. Todo el mundo se puede equivocar y hoy creo que se ha equivocado", dijo el futbolista sobre la actuación del árbitro". Le Normand añadió: "Todo el mundo lo ha visto. Hoy han sido detalles que han condicionado el partido. Han sido detalles que nos han hecho salir perjudicados".

Musso, más cauto en la queja arbitral

Más cauto con sus declaraciones tras el partido fue Musso, portero del Atlético de Madrid, que declaró que la decisión del colegiado decantó la balanza hacia el lado azulgrana. "El primer tiempo hicimos un gran partido, jugamos mejor, con muchas situaciones del partido, era entretenido, lindo, y la roja nos penalizó. Es muy difícil con uno menos, pero también te digo que era roja para ellos. El árbitro lo vio claro en la cancha y eso podría haber hecho el partido más real. Era un partido importante. La cabeza ya en el miércoles, no nos saca la confianza, once contra once fuimos mejores", explicó a Dazn.