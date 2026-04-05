Paso adelante de Rashford para lograr su fichaje definitivo por el Barcelona con su actuación ante el Atlético de Madrid

El extremo inglés entró en el once titular en sustitución de Raphinha, respondiendo con el gol del empate en el Metropolitano. En este sentido, el conjunto culé sigue atento a su evolución, ya que tiene una opción de compra de 30 millones para lograr su incorporación

El Barcelona salió victorioso de su visita al Atlético de Madrid, en un triunfo que permitió a los de Hansi Flick ampliar a siete la distancia en la clasificación de LaLiga EA Sports.

Uno de los protagonistas del partido en el Metropolitano fue Rashford. El inglés entró en el once titular para enfrentarse a los de Simeone y respondió con un gol y buenas sensaciones durante los 80 minutos que jugó. Por ello, el extremo, cedido en el Manchester United sigue acelerando para lograr su fichaje definitivo en el Barcelona.

Rashford gana enteros en el once titular de Hansi Flick

Rashford volvió del parón de selecciones con una oportunidad única para los siguientes partidos del Barcelona, ya que Raphinha cayó lesionado en el amistoso de Brasil ante Francia. Esto le abrió la puerta de la titularidad al inglés, que comenzó de inicio en el encuentro ante el Atlético de Madrid de este sábado en el Metropolitano. El extremo le ganó la partida a Ferran y Lewandowski y contestó con un gol que ponía las tablas momentáneamente en el marcador.

Además, Hansi Flick alabó, en la rueda de prensa previa al partido contra los de Simeone, la figura de Rashford: "Ya he dicho antes que estoy contento con él. En las últimas semanas ha tenido unos problemas físicos pero ahora tiene una gran oportunidad. Es como Gavi, que ha vuelto a su nivel en los entrenamientos".

Rashford, refuerzo de lujo ante la ausencia de Raphinha

Tras ello, Rashford apunta a repetir titularidad en el duelo ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Además, el Barcelona encara partidos de alto nivel como la visita del Espanyol o Celta de Vigo al Camp Nou, así como el decisivo encuentro frente a los de Simeone en el Metropolitano de Copa de Europa. Mientras que Raphinha se recupera de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, Hansi Flick podría tener al extremo inglés como el refuerzo de lujo para esa posición.

Por otro lado, Rashford, con su gol frente al Atlético de Madrid, rompió su racha goleadora, ya que el último tanto que logró fue el pasado 31 de enero. Además, ya son once los que ha firmado con la camiseta del Barcelona entre todas las competiciones, entre LaLiga EA Sports, UEFA Champions League, Supercopa de España y Copa del Rey. Todo ello, sabiendo que la entidad azulgrana debe tomar una decisión con respecto al futuro del inglés, que está cedido hasta final de temporada por el Manchester United.

El Barcelona, pendiente del final de temporada de Rashford

El Barcelona afronta un final de temporada decisivo para su lucha por LaLiga EA Sports y la UEFA Champions League. Para ello, Rashford apunta a tener un papel importante en estos encuentros, dónde deberá seguir aprovechando su oportunidad para lograr su fichaje por el conjunto de Hansi Flick.

La entidad cuenta con una opción de compra de 30 millones de euros que podría hacer efectiva en el mes de junio, para que el inglés sea jugador azulgrana de manera definitiva. De momento, Rashford cuenta con la confianza de Hansi Flick, que no ha dudado en alabar al extremo de Inglaterra en diferentes ocasiones en rueda de prensa.