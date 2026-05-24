Hansi Flick empatiza con los futbolistas y el Mundial 2026: "Tengo que entenderlo"

El entrenador del FC Barcelona señaló que todos y cada uno de los equipos han tenido que lidiar en este final de temporada con que los jugadores han tenido la mente, en gran parte, el jugar la Copa del Mundo. Una situación que se ha visto reflejada en el terreno de juego

Hansi Flick es un entrenador que suele hablar bastante claro y es justo lo que hizo cuando se le preguntó por cómo ha lidiado con sus jugadores una vez ha ganado LaLiga y está el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. El alemán admitió que ha empatizado con sus futbolistas en este final de temporada ya que entiende perfectamente que sea un sueño jugar una Copa del Mundo.

El FC Barcelona perdió contra el Valencia CF en la última jornada de LaLiga. Sin nada en juego, el equipo catalán ha bajado la intensidad, más después de haberse proclamado campeón del torneo de la regularidad. A ello hay que añadirle que muchos futbolistas estaban ya con la mente en jugar el Mundial 2026 lo que se ha visto reflejado en el terreno de juego. "Hay que entender que ahora llega el Mundial y que eso es un sueño para cualquier futbolista. Es lógico que los jugadores se hayan focalizado algo más hacia ese objetivo tan importante y tengo que entenderlo", ha razonado Hansi Flick en rueda de prensa.

Nadie quiere arriesgarse a tener una lesión como le ha pasado a Fermín López quien a última hora se va a quedar sin disputar el Mundial 2026 cuando era un fijo en la lista de la Selección Española que va a dar este lunes Luis de la Fuente.

Hansi Flick también habló sobre la siguiente temporada del FC Barcelona. "Ahora tengo que analizar cosas a mejorar en el futuro. Hubo cosas hoy que no estuvieron del todo bien, pero la temporada ha sido buena, somos campeones y ahora nos vamos de vacaciones y a preparar otra temporada".

Hansi Flick analiza la derrota del FC Barcelona contra el Valencia CF

El entrenador del FC Barcelona analizó la derrota contra el Valencia CF. "Hemos cometido errores algo infantiles después del 0-1 y ellos los han aprovechado para hacer los goles que les han dado la victoria. Esta derrota no tiene efectos en la temporada que hemos hecho; y que ha acabado con el título. Aceptamos el resultado porque la victoria del Valencia es más que merecida. Se demostró que se jugaban algo más".

Por último, reflexionó sobre el adiós de Robert Lewandowski. "Simplemente, cuando ves el 0-1 piensas que durante su carrera siempre ha estado en la posición correcta en el momento adecuado. Se merecía jugar este partido y una despedida como la que tuvo de los aficionados. Cuando uno pierde un partido está decepcionado; es lo que puedo decir. Pero estoy feliz con la temporada y estoy contento".