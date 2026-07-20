Gavi, tras ganar el Mundial con España: "La fuerza de este grupo ha hecho que consigamos la segunda estrella"

El futbolista de la selección española y el Barcelona emitió un emotivo comunicado en el que se acordó de su entorno, amigos, compañeros y sus anteriores equipos: "Le debo mucho a mucha gente, empezando por mi familia, a la Liara, al Betis.."

Gavi se ha pronunciado públicamente el día después de ganar con España el Mundial 2026. Pese a no tener minutos en la final contra Argentina, el jugador del Barcelona ha querido valorar el título logrado con 'La Roja' en este torneo de selecciones. El de Los Palacios ha analizado el camino del equipo hasta llegar a la cita ante el combinado de Lionel Scaloni, destacando, entre otros detalles, "la fuerza de este grupo".

Gavi se despide del Mundial 2026 tras jugar tan solo dos partidos con España, ante Cabo Verde, donde fue incluso titular y contra Austria en dieciseisavos de final, teniendo tan solo cinco minutos. Sin embargo, su figura ha sido importante para Luis de la Fuente en todo el torneo, pese a la dura competencia que tenía el centrocampista de Los Palacios, con jugadores por delante como los de Mikel Merino, Fabián, Pedri o Dani Olmo, entre otros.

Gavi: "Que nadie me despierte de este sueño"

En este sentido, Gavi ha emitido un mensaje a través de sus redes sociales tras conquistar el Mundial con España: "Que nadie me despierte de este sueño, el de un niño de Los Palacios que sueña con ganar la Copa del Mundo con su país jugando en la plaza del pueblo, y ahora, con 21 años, cumpliéndolo en Nueva York, con un grupo de animales que pasará a la historia y quedará para siempre en el recuerdo de todos".

Por otro lado, el futbolista del Barcelona y la selección española analizó el éxito logrado por 'La Roja' en este Mundial: "Cada uno con su historia, la fuerza de este grupo ha hecho que consigamos la segunda estrella para este país y millones de personas celebren este éxito, porque esto, se tiene que celebrar! Mi historia es la de haberlo pasado mal los últimos años por las lesiones".

Gavi: "Un recuerdo especial para mi abuela, por esa fuerza extra que me diste en los últimos meses"

Gavi agradece a todo su entorno y personas que le rodean por el apoyo durante estos meses, que no han sido fáciles para el centrocampista, sobre todo, por la dura lesión que sufrió con la selección española en 2023: "Pero gracias a los míos, mi familia, amigos, y todo el trabajo y sacrificio hecho para llegar hasta aquí, hoy puedo decir que ha valido la pena y volvería a pasar por todo y más".

El centrocampista de España y el Barcelona: "Le debo mucho a mucha gente, empezando por mi familia, a la Liara, al Betis, a toda la gente de Masia que me acogió desde el primer día, entrenadores y staffs del FC Barcelona, que me hicieron crecer como futbolista y persona y llegar hasta poder ser campeón del mundo.

Por último, Gavi quiso cerrar su comunicado con un mensaje emotivo: "Y un recuerdo especial para mi abuela, por esa fuerza extra que me diste estos últimos meses, estoy seguro que me has ayudado desde allá arriba".

Gavi se despide del Mundial y pone el foco en el siguiente curso con el Barcelona

Gavi, que tuvo un encontronazo con Paredes, no tuvo los minutos esperados en el Mundial con España, seguramente señalado desde el primer encuentro ante Cabo Verde, en el que titular y el combinado de Luis de la Fuente no pudo pasar del empate a cero. El de Los Palacios, pese a ello, sigue sumando convocatorias con 'La Roja', ya que entró también en la edición pasada, en Qatar 2022, con Luis Enrique al frente del banquillo.

Tras la final entre España y Argentina, Gavi se irá de vacaciones y a pensar en la próxima temporada con el Barcelona, en la que podría tener más protagonismo que en la última, debido a problemas musculares y decisiones tomadas por Hansi Flick. Con contrato hasta 2030, el de Los Palacios apunta a estar defendiendo la elástica azulgrana durante los próximos cuatro años.