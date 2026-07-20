Movimientos para definir el futuro de Ferran Torres

El delantero, que marcó el gol que le dio la victoria a la Selección Española contra Argentina en la final del Mundial 2026, cuenta con el interés del Paris Saint-Germain. El FC Barcelona quiere conocer las intenciones del valenciano que acaba contrato el 30 de junio de 2027

El FC Barcelona tiene un asunto que resolver con Ferran Torres, héroe del Mundial 2026 ganado por la Selección Española al marcar el gol de la victoria en la gran final contra Argentina. El atacante acaba contrato al final de la temporada que va a comenzar y el club azulgrana quiere solucionar el futuro deportivo del valenciano lo más pronto posible para saber si tiene que acometer o no más fichajes en este mercado de verano. Por ello, hay movimientos por Ferran Torres, que cuenta con el interés del PSG, ya que hay una reunión prevista entre el FC Barcelona y los representantes del jugador.

El FC Barcelona programa una reunión con los representantes de Ferran Torres

La situación contractual de Ferran Torres obliga al FC Barcelona a actuar lo más pronto posible si es que quiere seguir contando con el nuevo héroe del fútbol español. La vinculación laboral del atacante con el club azulgrana finaliza el 30 de junio de 2027, siendo por ello que el FC Barcelona ha concertado una reunión con los representantes del valenciano según informa Mundo Deportivo.

La cita está prevista que se dé la semana que viene, en unos días, para que así Ferran Torres tenga tiempo para descansar y disfrutar del Mundial 2026 que ha ganado con la Selección Española.

El FC Barcelona quiere saber de primera mano los planes que tiene en mente Ferran Torres. En caso de que el futbolista decida no renovar, el club catalán ve con buenos ojos un traspaso ya que así podría recaudar algo de dinero y no perderlo gratis en el verano de 2027. Si se diera ese contexto, el FC Barcelona sabe que Ferran Torres cuenta con el interés de un Paris Saint-Germain que lleva tiempo queriendo fichar al internacional español.

En el FC Barcelona están abiertos a que siga Ferran Torres, más que nada porque actualmente el equipo catalán va escaso de delanteros después de la marcha de Robert Lewandowski que hace que el equipo que entrena Hansi Flick tenga una buena cantidad de extremos (Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi y Anthony Gordon), pero que carezca de referencias en la punta del ataque. El problema para el FC Barcelona es que la renovación de Ferran Torres trae consigo un nuevo gasto para el club catalán quien tendría que abonar 8 millones de euros al Manchester City, que se añadirían a los 55 millones de euros que ya pagó en su día.