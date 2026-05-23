Valencia 3-1 Barcelona: Luis Rioja y Guido Rodríguez amargan la despedida de Lewandowski como azulgrana

Los de Carlos Corberán lograron la victoria ante el conjunto de Hansi Flick en la última jornada de LaLiga EA Sports gracias a los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez. Lewandowski anotó un tanto en su despedida como blaugrana

Valencia y Barcelona se midieron en Mestalla para cerrar la temporada de LaLiga EA Sports. El conjunto de Hansi Flick, ya campeón matemáticamente, afrontaba el último duelo liguero con el objetivo de alcanzar 97 puntos en la clasificación. Por otro lado, el equipo de Carlos Corberán encaraba el encuentro con la ilusión de acabar en plaza de Europa, a la que tenía a dos puntos al comienzo del choque.

Por su parte, Carlos Corberán decidió salir con este once en el último partido de LaLiga EA Sports: Dimitrievski, Unai Núñez, César Tárrega, Pepelu, Jesús Vázquez, Luis Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez, Diego López, Javier Guerra, Hugo Duro.

En cambio, Hansi Flick optó por incluir diferentes rotaciones como la de la portería, dando descanso a Joan García, que espera estar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial: Szczesny, Eric García, Ronald Araujo, Gerard Martín, Alejandro Balde, Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo, Marc Bernal, Rashford, Lewandowski.

Mestalla ruge: Hugo Duro perdona y el Barça se agarra al último baile de Lewandowski

El Valencia empezó el choque con una presión alta a la salida de balón del Barcelona. Además, Hugo Duro tuvo una de las mejores ocasiones de la primera parte, con un remate de cabeza, totalmente solo, que se le fue desvíado por encima de la portería de Szczesny. Los de Carlos Corberán fueron en busca del primer gol con el que desatase la euforia en Mestalla.

Además, el Barcelona, ya sin nada en juego, se aferraba a Lewandowski, que jugaba su último partido en el conjunto azulgrana, para abrir la lata en Mestalla. Sin embargo, los de Hansi Flick también perdonaron en los últimos metros, con un Balde que se plantó delante de Dimitrievski pero su disparo no encontró puerta. El choque se mantenía en 0-0 en Mestalla, que vibraba en cada ocasión de los suyos, conscientes de la oportunidad de acabar la temporada en Europa.

Ocasiones y bronca: el Valencia perdona, el Barça sobrevive y Mestalla exige penalti

La primera parte acabó con un Valencia lanzado, que llegó a firmar hasta diez remates, pero solo dos fueron entre los tres palos. Por su parte, el Barcelona llegó a lograr hasta seis lanzamientos y uno a la meta de Dimitrievski. Ni los de Carlos Corberán ni los de Hansi Flick consiguieron abrir el marcador en un primer tiempo dónde no faltaron las ocasiones pero la precisión en los últimos metros fue determinante para mantener el 0-0 en Mestalla.

Por otro lado, el Valencia protestó de forma intensa un posible penalti de Araujo sobre Jesús Vázquez en el tramo final de la primera parte. Cordero Vega no consideró señalar la pena máxima a favor de los de Carlos Corberán tras la revisión del VAR, lo que provocó la pitada de Mestalla, que no dejó de animar a los suyos durante la primera parte. Por ello, tras el 0-0, los dos tenían mucho que decir en el tramo final de partido.

Lewandowski se despide con gol y Javi Guerra pone patas arriba Mestalla con el 1-1

Pese a ello, fue el Barcelona, cuyo equipo femenino ha sido hoy campeón de la Champions, el que se adelantase en el marcador en Mestalla. Lewandowski aprovechó, en el minuto 61, un centro-chut de Ferran Torres para meter la pierna y hacer el primero del partido en Mestalla. El polaco, en su adiós del conjunto azulgrana, dejaba su sello con un encuentro que estaba teniendo de todos menos goles en el estadio del Valencia.

No obstante, Javi Guerra, tan solo cinco minutos después del tanto de Lewandowski, puso el empate en el marcador, desatado la euforia en Mestalla. Xavi Espart, que entró en el terreno de juego en el 46', cometió un grave error en la salida de balón entregándole el esférico al centrocampista del Valencia, que no perdonó y, con un disparo desde la frontal, puso el 1-1 en Mestalla.

El Valencia destroza al Barça en cinco minutos y amarga la última noche de Lewandowski

De esta manera, el Valencia se vino arriba y logró darle la vuelta al marcador en cinco minutos. Luis Rioja recibe un balón en el área del Barcelona, totalmente solo y define a la izquierda de Szczesny para poner el segundo de los de Carlos Corberán. Tras ello, Cordero Vega señaló en un principio penalti a favor de los locales, pero terminó anulándolo.

Tras ello, el Valencia terminó ganando el partido gracias a los goles de Javi Guerra y Luis Rioj, además de Guido Rodríguez en los útimos compases. Lewandowski, en su despedida del Barcelona, anotó el gol del 0-1 momentáneo pero los de Carlos Corberán le dieron la vuelta al choque.

- Ficha técnica

3 - Valencia: Dimitrievski; Núñez, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez (Thierry, m.80); Diego López (Ramazani, m.52), Guido, Ugrinic, Luis Rioja; Javi Guerra (André Almeida, m.97) y Hugo Duro (Sadiq, m.80).

1 - Barcelona: Szczesny; Eric García (Christensen, m.62), Araújo (Xavi Espart, m.46), Gerard Martín, Balde; Gavi, Bernal (Casadó, m.83), Olmo (De Jong, m.62); Ferran Torres (Cancelo, m.83), Lewandowski y Rashford.

Goles: 0-1, m.61: Lewandowski. 1-1, m.66: Javi Guerra. 2-1, m.71: Luis Rioja. 3-1, m.97: Guido Rodríguez.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Tárrega (m.63) y Núñez (m.65) por parte de los locales y a Christensen (m.70) y Bernal (m.79) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 46.457 espectadores.