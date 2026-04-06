Luca Cadalora explica el problema de Ducati con Marc Márquez

El tres veces campeón del mundo no se muerde la lengua a la hora de hablar de la marca italiana y del actual campeón del mundo

La temporada de MotoGp no ha empezado para Marc Márquez (ni para Ducati) como se esperaba. Tras una enorme campaña en 2025 que sirvió para que el español lograse su noveno campeonato del mundo, el plan de la escudería italiana era dar continuidad a su gran estrella a través de una moto de primer nivel. Pues bien, es algo que no han terminado de conseguir mientras el propio piloto parece no estar tampoco en condiciones de sacar el máximo rendimiento a la máquina.

"La moto es crítica, pero yo también lo soy. Estoy sufriendo". Con esa cruenta afirmación comentaba el piloto de Cervera como están las cosas en estos momentos entre él y el equipo, una relación que apunta a seguir adelante, pero que no ha impedido que no lograsen subir al podio en la última carrera en el GP de Estados Unidos, resultado que está estrechamente ligado a los problemas físicos de Márquez.

Luca Cadalora y la evolución de la Ducati

Justo en esa línea es en la que se mueve otro campeón del mundo como Luca Cadalora. Este, lejos de criticar a la montura italiana de Marc, subraya que los problemas de salud de este también han hecho que la moto parezca peor. Así lo afirma a Moto.it.

"Las dificultades de Ducati proceden, principalmente, de la condición física de Marc Márquez. Está corriendo quizá al 90 por ciento, o ni siquiera eso, porque todavía no está bien. A Marc se le ve incómodo por el hombro derecho", advierte el italiano.

Marc Márquez y una cuestión de confianza en la moto

Salvo quizá Fabio Di Giannantonio, el resto de pilotos han recalcado que no están cómodos con la nueva moto de los boloñeses, llegando a recalcar Cadalora que tal situación les está frenando cada vez que se suben a sus máquinas sobre la pista.

"Veo una moto que no fluye. En el momento de soltar el freno me parece una moto que pierde velocidad en el paso por curva, cuando estás sin gas. Hay motos que, cuando las inclinas, no se frenan: tienen esa sensación de fluidez y eso sí lo veo en la Aprilia", sentencia.

Aunque parezca de perogrullo, si las cosas no han ido bien ante y durante el último gran premio (y con la mayoría de los pilotos) no se debe únicamente a tal o cual piloto no está en su mejor momento, sino en parte a que la propia montura no está tan desarrollada como gustaría en Ducati. Veremos que pasa en el siguiente fin de semana.