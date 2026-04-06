La oferta de Sergio Ramos y Five Eleven Capital para comprar el Sevilla: dudas y certezas

Finalizada la due diligence el pasado Viernes de Dolores, esta semana - la próxima a muy tardar- se espera en el Sánchez-Pizjuán la oferta formal del camero y el fondo inversor de Martín Ink; nadie confía en Nervión que esta alcance los 450 millones cacareados durante estos meses

El Sevilla FC está muerto. Es un cadáver que pasea el escudo por los campos de España mientras que el sevillismo acude cada domingo a su velatorio. Ese sobre el que ironizaba su director de fútbol, Antonio Cordón, durante la presentación de García Plaza como nuevo entrenador sevillista, el noveno en poco más de cuatro años. Un director deportivo, Cordón, que ha estado tan ‘acertado’ en sala de prensa como a la hora de planificar la plantilla. Y es que “el objetivo es ser felices”, aunque el sevillismo no lo consiga tampoco este año, y ya van varios. La derrota frente al Oviedo la agrava y el ‘Segundazo’ ya no es sólo un temor, estando tan sólo dos puntos del descenso con tan sólo ocho jornadas por disputarse.

Un ambiente de inestabilidad absoluta, tanto en lo deportivo como en lo social, con un proceso de compraventa abierto al que en el Sánchez-Pizjuán esperan como agua de mayo. Ha llegado la hora de Sergio Ramos y Five Eleven Capital. Finalizada la due diligence, ahora expira el periodo de exclusividad brindado para estudiar la compra del Sevilla Fútbol Club, siendo el momento de presentar la tan ansiada y cacareada oferta, la cual llegaría a los 450 millones de euros, según los voceros del camero.

La hora de Sergio Ramos y Five Eleven Capital

La cuantía, de confirmarse, provocaría que más de uno de los grandes accionistas blanquirrojos diera literalmente palmas con las orejas, aunque lo cierto es que en el seno de la entidad y de su accionariado existen serias dudas al respecto. De ahí las ganas, también, de que la oferta llegue y se confirme si era un farol, o no, lo de los argentinos de Five Eleven Capital.

A esos 450 millones de euros de los que se hablaba en la declaración de intenciones de enero habría que restarle la deuda, cifrada por el propio club de Nervión en 88 millones de euros. Una roncha que, sin embargo, se antoja mayor y dificulta aún más un proceso de compraventa que propició con anterioridad que hasta otros dos fondos inversores salieran espantados del Sánchez-Pizjuán, una vez vistos los números de la entidad.

A esto hay que sumarle que un Sevilla FC en Segunda vale menos que en Primera y que, incluso, lo convierte en un negocio ruinoso y poco atractivo para la gran mayoría de los supuestos interesados. Entre ellos, un Sergio Ramos que pasó el Domingo de Resurrección en la Maestranza, viendo el regreso de Morante de la Puebla desde el callejón, mientras que el Sevilla FC confirmaba su fallecimiento en el Carlos Tartiere.

Dudas en el Sevilla FC sobre Five Eleven Capital

Las dudas sobre Five Eleven Capital son serias en el seno del Sevilla FC. Cuando uno habla con voces autorizadas así se lo transmiten. Todos saben que los argentinos no tienen capacidad suficiente para llevar a cabo una operación de tal envergadura, de ahí que hayan tenido que buscar luego inversores que se sumen a ella. ¿Lo habrán conseguido? Desde el holding empresarial filtran que sí, aunque en Nervión no lo tienen tan claro.

Buena prueba de ello es que algunas de esas voces autorizadas que meses atrás daban pábulo a la operación, ya han comenzado a pinchar el globo, por lo que pueda pasar. Otros, en cambio, aseguran que Ramos se ha encargado de ello y que tendría a posibles inversores a la espera de que la operación acabara de tomar forma en estos días. En Semana Santa, de hecho, se le pudo ver junto a Fabrice Pastor.

Fecha para la oferta de compra del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital

Finalizada la due diligence el pasado Viernes de Dolores, la oferta formal de Five Eleven Capital se espera esta misma semana, a muy tardar la próxima. Hay dudas, muchas dudas, sobre ella, aunque prácticamente todos entienden en el Sevilla FC que, a diferencia de los casos anteriores, esta sí llegará. Eso sí, probablemente sea a la baja y con una cuantías muy distantes a las anunciadas.

Los más agoreros, en cambio, consideran que esto ha sido un mero paripé perpetrado por Ink y los suyos para darse publicidad gratuita, al tiempo que el consejo de administración del Sevilla FC ganaba tiempo ante la crispación de la afición. Ya intentaron comprar, sin suerte, al Espanyol en una operación que era mucho menor que lo que se pide por el Sevilla FC -Alan Race y VSP acabaron comprando a los pericos por 130 millones-. "Va todo bien", dijo el propio Martín Ink cuando se dejó 'cazar' en el Sánchez-Pizjuán por la prensa, como puede verse en el vídeo a continuación.

Para bien o para mal, lo único que esta claro es que en estos días se conocerá la realidad sobre la compraventa del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital y Sergio Ramos. ¿Qué pasará con el Sevilla FC? Eso nadie lo sabe. "Si los accionistas deciden vender, yo tengo poco que decir. Si algún día viene un inversor y compra el club, nos iremos y punto. Sé que se está analizando la situación y las cuentas del club, pero no sé si al final esa operación va a salir adelante o no. Dependerá de los compradores y de los vendedores.”, explicó el presidente José María del Nido Carrasco el pasado Martes Santo.