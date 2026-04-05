Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports, tras la victoria del Celta y la derrota del Athletic Club en la jornada 30 de primera división

La jornada 30 de LaLiga EA Sports dejó resultados decisivos en la pelea europea y por la permanencia, con duelos intensos, remontadas y equipos que marcaron territorio en el tramo final del campeonato

La jornada 30 de LaLiga EA Sports ofreció un guion repleto de emoción, giros inesperados y resultados que comienzan a marcar el destino de los equipos en este tramo decisivo de la temporada. Desde la solidez del Getafe para afianzarse en la pelea europea, pasando por la reacción del Celta en Mestalla para remontar un partido clave, hasta el vibrante empate entre Alavés y Osasuna en un derbi cargado de tensión, la fecha dejó claro que cada punto tiene un valor incalculable. Con los objetivos cada vez más definidos, la lucha por Europa, la permanencia y el orgullo competitivo elevan la exigencia de una competición que sigue demostrando su enorme igualdad y donde cualquier detalle puede cambiar el rumbo de la clasificación.

Getafe golpea primero y se consolida

El encuentro en el Coliseum arrancó con cautela, con dos equipos que priorizaron el orden y minimizar riesgos. Sin embargo, el Getafe fue más efectivo en su primer zarpazo. Tras una acción rápida, Satriano aprovechó un rechace para abrir el marcador, premiando el planteamiento de Bordalás.

El Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde, reaccionó con mayor posesión, pero sin profundidad ni claridad en los últimos metros. Aunque lo intentó tras el descanso con cambios ofensivos, el conjunto bilbaíno nunca logró inquietar seriamente a la zaga azulona. En el tramo final, el propio Satriano sentenció el choque con el segundo tanto, confirmando la solidez defensiva y la eficacia del Getafe, que se mete de lleno en la lucha por Europa.

Remontada celeste en Mestalla

En Valencia se vivió un partido de dos caras. El conjunto local comenzó mejor y logró adelantarse gracias a Guido Rodríguez, que aprovechó un balón suelto en el área tras un saque de esquina. El equipo che, bien ordenado, logró contener durante la primera mitad a un Celta de Vigo con más posesión pero pocas ideas.

Todo cambió tras el descanso. Los ajustes tácticos del técnico gallego fueron determinantes. En apenas unos minutos, el Celta dio la vuelta al marcador con goles de Moriba y un espectacular tanto de Fer López, reflejo de la efectividad tras los cambios.

El Valencia, obligado a reaccionar, adelantó líneas sin éxito, dejando espacios que el rival supo aprovechar. Swedberg cerró el partido con una acción individual, aunque Guido firmó un doblete en el descuento que solo maquilló el resultado. El triunfo acerca al Celta a los puestos europeos.

Empate vibrante en Mendizorroza

El derbi entre Deportivo Alavés y Osasuna terminó con un 2-2 que hizo justicia a la igualdad mostrada. El conjunto navarro arrancó con fuerza y se adelantó temprano gracias a Rosier, aprovechando una acción por banda.

Pese a su dominio inicial, Osasuna no logró ampliar la ventaja. Antes del descanso, Toni Martínez empató tras una jugada dentro del área, cambiando el rumbo del partido.

En la segunda mitad, el choque se volvió más cerrado, hasta que un penalti transformado por Budimir volvió a poner por delante a los visitantes. Cuando parecía decidido, el Alavés volvió a reaccionar: en el descuento, otro penalti permitió a Lucas Boyé firmar el empate definitivo. Un punto que refleja la resistencia local y las dudas visitantes para cerrar partidos.

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 30