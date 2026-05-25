Antonio Hidalgo, el arquitecto del regreso del Deportivo de la Coruña a Primera División ocho años después

El Deportivo de la Coruña selló su regreso a LaLiga EA Sports con el doblete de Bil Nsongo y el impulso del proyecto de Antonio Hidalgo, que en solo un año ha devuelto al club a la élite con un equipo sólido, reconocible y sostenido por líderes como Yeremay Hernández

El Deportivo de la Coruña certificó su ascenso a Primera División con la victoria de ayer domingo ante el Real Valladolid en el José Zorrilla. El doblete de Bil Nsongo supuso el regreso a LaLiga EA Sports ocho años después de los de Antonio Hidalgo. El entrenador de Granollers es el gran protagonista de la vuelta del conjunto gallego a la máxima categoría del fútbol español.

Antonio Hidalgo, un año después de su llegada al Deportivo de la Coruña, ha conseguido ascender a la entidad a Primera División sumando un total de 77 puntos, tan solo dos menos que el Racing de Santander, que certificó su ascenso a LaLiga EA Sports la semana pasada. Sin embargo, además del exentrenador del Huesca o Sevilla Atlético, hay que destacar nombres como el de Yeremay Hernández, máximo goleador del equipo.

Antonio Hidalgo firma un ascenso de autor: el Dépor vuelve a Primera con números de hierro

Antonio Hidalgo cierra su primera temporada en el Deportivo de la Coruña por todo lo alto, liderando el ascenso del equipo a Primera División y con números que evidencia la gran campaña que ha firmado el equipo gallego a lo largo del campeonato. Al término de las 41 jornadas de LaLiga Hypermotion, ha registrado 64 goles a favor y 42 en contra, siendo el cuarto club que menos tantos ha encajado en Segunda en esta 2025/2026.

El propio técnico del Deportivo de la Coruña quiso compartir sus sensaciones tras certificar el ascenso a Primera División: "Todos sabéis los momentos que han sido. Hubo un momento en el que todo cambió. Todos empezamos a empujar y, con el apoyo máximo del club, hemos sido muy regulares. Estoy muy contento por estos jugadores, que han creído en la idea. Eso nos ha llevado a la constancia".

Eddahchouri y Yemeray Hernández, la dupla que dispara al Deportivo de la Coruña hacia el ascenso

Una de las claves en el ascenso del Deportivo de la Coruña están en sus principales goleadores. Uno de ellos es Zakaria Eddahchouri. En su segunda temporada en el conjunto de Antonio Hidalgo, el delantero ha superado su marca anotadora con respecto a la anterior campaña, firmando 11 tantos y cuatro asistencias, importante para el éxito del equipo gallego y uno de los motivos para que haya acabado en lo más alto de la clasificación.

De la misma manera se encuentra Yemeray Hernández, que cuenta con intereses desde Portugal. El futbolista de 23 años ha conseguido también anotar 11 goles esta temporada en Segunda División, sumado a las diez asistencias que ha firmado. Sin embargo, se ha quedado un poco más por debajo del registro de la campaña pasada, dónde llegó a los 15. Antonio Hidalgo sigue pudiendo sacar la misma versión de un jugador cotizado.

El Deportivo de la Coruña de Antonio Hidalgo, un muro en 2026: solo tres derrotas

Por parte, el Deportivo de la Coruña ha conseguido mantener un gran nivel a lo largo de la temporada, sobre todo en la segunda parte de LaLiga Hypermotion. Los de Antonio Hidalgo solo han caído derrotados en tres partidos en este año 2026, frente al Racing de Santander, Eibar y Granada, además de sumar un total de 13 victorias. El hecho de no haber perdido desde marzo le ha dado al equipo solvencia para lograr finalmente el ascenso directo.

Además, Antonio Hidalgo ha tenido que lidiar con las diferentes problemas musculares que han sufrido algunos de sus jugadores durante la campaña. Una de ellas fue la de Sergio Ecudero, apartado de los terrenos de juego desde octubre por una lesión en el bíceps femoral, por lo que volvió en el mes de enero. Luismi Cruz sufrió unas pequeñas molestias en noviembre, por lo que se tuvo que perder tres encuentros.

Yeremay Hernández ha sido uno de los últimos jugadores del Deportivo de la Coruña en visitar la enfermería. El delantero español sufrió una lesión en el pubis, en marzo, que le dejó sin poder entrar en la convocatoria para los partidos contra el Granada y Ceuta. Los de Antonio Hidalgo acusaron la baja de uno de sus mejores jugadores y cayeron derrotados contra el conjunto andaluz en Riazor 0-2.