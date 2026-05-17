Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Deportivo de la Coruña y la derrota del Real Zaragoza en la jornada 40

Dos partidos de LaLiga Hypermotion han tenido lugar hoy domingo 17 de mayo: Deportivo de la Coruña - Andorra, que tuvo lugar a las 14:00 horas, y Real Zaragoza - Real Sporting, que comenzó a las 21:15

LaLiga Hypermotion encara su recta final con tres últimas jornadas dónde todo se decidirá en la parte alta y baja de la clasificación. Pese a que el Racing de Santander certificó su ascenso a Primera División ayer sábado, muchos equipos siguen jugándose diferentes situaciones en la tabla de Segunda.

En este sentido, hoy domingo se ha jugado en LaLiga Hypermotion el choque entre Deportivo de la Coruña y Andora en Riazor, que ha acabado con victoria por la mínima para los de Antonio Hidaldo. Por otro lado, Real Zaragoza y Real Sporting han cerrado el día con el duelo que ha tenido lugar en el Ibercaja Estadio, con victoria final para los de Borja Jiménez por 1-3.

Deportivo de la Coruña 2-1 Andorra

El Estadio Municipal de Riazor acogió el encuentro entre el Deportivo de la Coruña y el Andorra. Los de Carles Manso llegaban a esta antepenúltima jornada de LaLiga Hypermotion sin jugarse prácticamente nada. Sin embargo, desde primera hora demostraron lo contrario, con un gol antes de acabar la primera parte que confirmaban sus intenciones.

El tanto de Josep Cerdà en el minuto 54 mantenía por delante al Andorra. Sin embargo, el Deportivo de la Coruña reaccionó a los pocos compases de comenzar la segunda parte y en el 48' Mario Soriano puso el empate, desatando la euforia en Riazor. Tras ello, los de Antonio Hidaldo siguieron amenazando el área de Owono, llegando a rematar un total de 14 veces, entre las cuáles siete fueron entre los tres palos.

De esta manera, el Deportivo de la Coruña encontró el premio de la victoria en las botas de Zakaria Eddahchouri. El delantero holandés, que entró al terreno de juego en el minuto 76, logró el gol del triunfo para los de Antonio Hidalgo, que se ponen segundos en la clasificación de LaLiga Hypermotion con 74 puntos, a tres del Almería. Por su parte, el Andorra se queda décimo con 58.

Antonio Hidalgo reivindica el plan: "La ida nos enseñó mucho"

Tras la finalización del Deportivo de la Coruña - Andorra, Antonio Hidalgo comentó en rueda de prensa sus sensaciones sobre la victoria de los suyos: "Sabíamos el tipo de partido que teníamos que hacer. La ida nos enseñó que ellos vienen tan altos y te pueden generar muchísimo, sobre todo en el pico de forma que venían. Han tenido esa posesión y se han encontrado con el gol".

Además, Antonio Hidalgo añade que "nos estaba costando. Hemos cambiado la presión y estábamos mucho más cómodos. Hemos incidido en eso en el descanso y eso nos ha dado un poco más de presencia. Hemos tenido ocasiones suficientes como para haber empatado antes. Hemos empujado muchísimo. Un ambiente brutal hoy. Ahora a descansar y a pensar en lo siguiente".

Real Zaragoza 1-3 Real Sporting

Real Zaragoza y Real Sporting se citaron en el Ibercaja Estadio para cerrar la jornada 41 de LaLiga Hypermotion de hoy domingo. Los de David Navarro llegaban con la obligación de ganar si no querían consumar su descenso a Primera RFEF. La situación era límite para un equipo que ha alcanzado los siete encuentros sin conocer la victoria, firmando cinco derrotas y dos empates.

No obstante, fue el Real Zaragoza el que se adelantaría en el minuto 23 gracias al tanto de Yussif Saidu. El centrocampista de Ghana, que no pudo jugar el encuentro de la pasada jornada ante el Real Valladolid por sanción, vio puerta para estrenar el marcador en el Ibercaja Estadio. Sin embargo, Lucas Perrin puso el empate seis minutos después. Tras ello, el Real Sporting se vino arriba apretando en la primera parte.

De esta manera, llegó el tanto de Alex Corredera muy poco antes de acabar los primeros cuarenta y cinco minutos. El centrocampista de de 30 años firmó su primer gol de la temporada para poner el 1-2 final en el marcador.

Los dos últimos partidos de Real Zaragoza y Sporting en LaLiga Hypermotion

De esta manera, el Real Zaragoza se queda último clasificado con 35 puntos, con seis aún por disputar. Los de David Navarro se tendrán que enfrentar en las dos últimas jornadas a Las Palmas y Málaga. El Real Sporting, por su parte, acaba en la duodécima posición con 55 puntos. Los de Borja Jiménez se verán las caras con el Almería y Granada en las dos últimas jornadas de LaLiga Hypermotion.