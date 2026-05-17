El Deportivo ya roza Primera: ascenderá el domingo si gana al Valladolid en Zorrilla

El equipo de Antonio Hidalgo supera al Andorra en Riazor, mantiene la segunda plaza con 74 puntos y tiene el ascenso directo en su mano a falta de dos jornadas en LaLiga Hypermotion

El Deportivo de La Coruña está a una victoria de volver a Primera división. El conjunto blanquiazul ganó al Andorra en Riazor, alcanzó los 74 puntos y llegará al José Zorrilla con una cuenta muy clara: si vence al Real Valladolid, será matemáticamente equipo de LaLiga EA Sports.

El ascenso también podría llegar sin ganar, aunque en ese caso dependería de lo que hicieran UD Almería, Málaga CF y UD Las Palmas. Después de una temporada de enorme regularidad, el Dépor está a prácticamente 90 minutos para volver a la categoría de oro.

El Deportivo cumple ante el Andorra y se queda a un paso del ascenso

El Deportivo afrontaba la visita del Andorra como una prueba de madurez. El rival llegaba en gran dinámica, con el cartel de matagigantes de la categoría y con goleadas recientes ante equipos de la zona alta. No era un partido cómodo, pero el Dépor sabía que ganar podía dejar el ascenso prácticamente encarrilado.

Así, el equipo de Antonio Hidalgo demostró madurez competitiva y sacó la casta para lograr una remontada importantísima ante su afición, dejando todo a punto para el próximo duelo en el José Zorrilla ante el Real Valladolid.

El Andorra golpeó primero con un tanto de Josep Cerdá, pero el conjunto coruñés no se rompió. La reacción llegó en la segunda parte. Mario Soriano empató en el minuto 48 y Zakaria Eddahchouri completó la remontada en el 81, desatando a un Riazor que ya siente muy cerca el ansiado ascenso.

Mario Soriano y Eddahchouri acercan al Dépor a Primera

El gol de Mario Soriano nada más empezar la segunda parte cambió el partido. El Dépor pasó de la ansiedad del 0-1 a la sensación de que todavía quedaba mucho por jugar. Después, Eddahchouri volvió a ser decisivo con un tanto que puede terminar teniendo valor de ascenso.

El equipo blanquiazul prolonga así una racha sobresaliente. Llegaba con diez jornadas consecutivas sin perder y volvió a sumar tres puntos en el momento más importante de la temporada. Esa regularidad es la que le ha permitido asaltar la segunda plaza y sostenerla en el tramo final de competición.

Las cuentas del ascenso del Deportivo: una victoria en Valladolid basta

La clasificación deja al Deportivo en una posición privilegiada. Es segundo con 74 puntos, a cuatro del Racing de Santander, líder con 78, y con tres de ventaja sobre el Almería, que suma 71.

La clave está en el golaverage particular. El Deportivo lo tiene ganado al conjunto andaluz, por lo que una victoria más le basta para asegurar matemáticamente el ascenso directo incluso si el Almería gana sus dos partidos.

Por eso el duelo del domingo ante el Real Valladolid puede ser histórico. Si el Dépor gana en el José Zorrilla, volverá a Primera división una jornada antes del final de LaLiga Hypermotion. También existe un escenario de ascenso sin victoria. Si el Almería empata su próximo partido, al Deportivo le bastaría con empatar el suyo.

Antonio Hidalgo tiene al Deportivo donde quería: dependiendo de sí mismo

En una categoría tan cambiante como LaLiga Hypermotion, llegar a las dos últimas jornadas dependiendo de uno mismo es casi un tesoro. El Deportivo lo ha conseguido gracias a una mezcla de fiabilidad, pegada y resistencia.

En su camino, Riazor ha jugado un gran papel. La afición blanquiazul ha sostenido al equipo durante todo el curso y volvió a empujar en una tarde que podía ser trampa. El Andorra amenazó con complicar el camino, pero el Dépor respondió como responde un equipo que ya huele el ascenso.

El Dépor ya ve la élite a una victoria

La victoria ante el Andorra deja al Deportivo en el punto exacto que cualquier candidato soñaría a estas alturas: segundo, en dinámica positiva, con margen sobre sus perseguidores y con el ascenso dependiendo de sus propias piernas.

El Almería todavía presiona, Málaga y Las Palmas esperan un fallo y quedan dos jornadas de máxima tensión. Pero el Dépor tiene la ventaja que más pesa en mayo: no necesita favores si hace su trabajo.

Riazor ya empieza a preparar la ilusión y Valladolid puede ser el lugar de la confirmación. El Deportivo está a una victoria de volver a Primera división ocho años después.