Castellón y Cádiz agitan la clasificación de LaLiga Hypermotion firmando el empate en Castalia

El encuentro entre el Castellón y el Cádiz acabó en un empate que deja la LaLiga Hypermotion patas arriba y abre un fin de semana de vértigo, con la zona alta y la permanencia ardiendo a tres jornadas del final

Castellón y Cádiz no pasaron del empate en la antepenúltima jornada de LaLiga Hypermotion. Cipenga y Pelayo Fernández pusieron los goles en un partido entre dos equipos que podrían bajar de posiciones en la clasificación de la tabla a lo largo del fin de semana. Por el momento, los de Pablo Hernández son cuartos con 66 puntos, empatados Málaga y Las Palmas, que jugarán mañana sábado.

Además, los de Imanol Idiakez son decimo octavos con 40 puntos, a cuatro puntos del Huesca, que jugarán el próximo lunes 18 de mayo ante el Leganés en Butarque. En cualquier caso, Castellón y Almería ponen patas arriba la clasificación de LaLiga Hypermotion, con todo por decidir en esta jornada y en las dos restantes para acabar la temporada.

El Castellón se atasca pero Castalia sigue siendo un muro

El Castellón sumó un nuevo empate en LaLiga Hypermotion, tras el cosechado ante el Ceuta en la pasada jornada. Los de Pablo Hernández llevan sin conseguir la victoria desde el pasado 25 de abril. Sin embargo, esto no les ha impedido desengancharse de la zona alta de la clasificación, a la espera que se disputen el resto de partidos de este fin de semana.

De esta manera, el Castellón ha vuelto a demostrar el fortín que tienen en Castalia, dónde solamente han caído derrotados en dos partidos este año, frente al Córdoba y Racing de Santander. Además, el conjunto de Pablo Hernández tan solo concedió cuatro remates a puerta ante el Cádiz, sumado a los 19 remates que firmaron a su favor durante los 90 minutos. No obstante, solo Cipenga solo consiguió derribar la portería de David Gil, en la segunda parte.

El Castellón, entre el miedo y la ambición: Huesca y Eibar marcan su destino

Tras el encuentro ante el Cádiz, el Castellón, que pelea por retener a Cipenga, visitará al Huesca en El Alcoraz, en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion. Los de Pablo Hernández se verán las caras con un equipo que se sitúa en plena pelea por la salvación. Actualmente, son decimo novenos con 36 puntos.

Por último, el Castellón cerrará la temporada en LaLiga Hypermotion recibiendo, en el Estadio Municipal de Castalia, al Eibar. El conjunto vasco se sitúa en la séptima posición con 64 puntos, pero debe jugar mañana sábado ante la Cultural de Leonesa. Por ello, todo está por decidir en el equipo de Pablo Hernández, que podrían sentir la presión de Málaga y Las Palmas si ganan sus correspondientes encuentros, ya que están a tan solo cinco puntos actualmente.

El Cádiz entra en zona roja emocional: dos finales a vida o muerte tras un aviso serio en la clasificación

Por su parte, el Cádiz, que ha estallado por una imagen de Brian Ocampo, se puede meter en un problema si Huesca y Mirándes ganan sus correspondientes partidos esta jornada, ya que están a cuatro puntos de los de Imanol Idiakez. Por este motivo, los andaluces no caerían todavía a puestos de descenso, pero encararían los dos últimos partidos de la temporada con urgencias de conseguir el triunfo.

En este sentido, el Cádiz recibirá al Leganés la próxima jornada en el JP Financial Estadio. Los de Imanol Idiakel intentarán lograr un triunfo que no logran desde el pasado 13 de marzo ante el Mirándes. Además, a los andaluces les quedará visitar al Racing de Santander en El Sardinero, que puede estar matemáticamente ascendido en el último partido de la Liga Hypermotion.

LaLiga Hypermotion aprieta: Málaga, Racing, Almería y Las Palmas se juegan media vida

Por otro lado, la victoria del Albacete hoy viernes ante el Córdoba no ha cambiado mucho la situación de ambos equipos en la clasificación de LaLiga Hypermotion, ya que están matemáticamente salvados pero con muy pocas opciones de acabar la temporada regular en puestos de play off de ascenso.

La jornada de mañana sábado en LaLiga Hypermotion podría seguir marcando la tendencia con el ascenso a Primera División. El Málaga visitará a un Ceuta que prácticamente no se está jugando nada; el Racing de Santander recibirá a un Real Valladolid que está a diez puntos del descenso actualmente. Los de José Alberto intentarán conseguir un triunfo que les acerque cada vez más a la máxima categoría del fútbol español.

Almería y Las Palmas protagonizarán uno de los partidos de la jornada. Dos equipos que se distancian en cinco puntos y que tienen el sueño de ascender a Primera División. Los andaluces son terceros en la tabla, empatado con el Deportivo de la Coruña, y los canarios con sextos, empatado con Málaga y Castellón.