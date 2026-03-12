El Castellón va con todo para retener a Cipenga

El cuadro orelluts negocia directamente con la Federación de la República Democrática del Congo para que el delantero pueda incorporarse más tarde y así minimizar la pérdida de encuentros de tres a dos

El Castellón está viviendo posiblemente su peor momento desde que los de Pablo Hernández se metieron en el selecto club que sueña con subir a Primera, ya sea por la vía directa o a través de un play off en el que después de cuatro encuentros se puede alcanzar la gloria de LaLiga EA Sports. El Castellón, sin estar obligado por objetivo de temporada el subir a Primera, se ha visto avocado a pensar en ello ya que a falta de 13 jornadas para la finalización del campeonato es tercero y tiene el ascenso directo a solo tres puntos. Los de Pablo Hernández ya suman tres jornada sin conocer la victoria (Real Sociedad B, Racing de Santander y Las Palmas) y llevándose al zurrón solo un punto.

El gol del Castellón también corre por cuenta de Cipenga

El Castellón necesita reencontrarse con goles que les den puntos ya que los orelluts han marcado cuatro en las últimas tres fechas pero estos han servido de poco. Por lo tanto, los de Pablo Hernández no quieren tener ni la más mínima 'fuga' de alguno de sus talentos como puede ocurrir con el internacional con la República Democrática del Congo, Cipenga. El extremo ya suma cinco goles y siete asistencias en lo que va de Liga, igualado con Israel Suero en lo que a tantos se refiere y superado por Álex Calatrava (7) y Ousmane Camara (8).

Cipenga ha sido convocado por la República Democrática del Congo para medirse el 31 de marzo al vencedor del Nueva Caledonia - Jamaica. El jugador del Castellón está citado en principio para incorporarse con la República Democrática del Congo el 24 de marzo, el día siguiente en el que los orelluts se miden a la Cultural Leonesa a partir de las 20:30 horas en Castalia.

La idea del Castellón y por la que está negociando directamente con la Federación del país africano, es solicitar una autorización especial para que Cipenga pueda disputar ese partido ante la Cultural Leonesa y llegar más tarde del 24 de marzo según ha informado la agencia EFE.

Cipenga opta a jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Cipenga puede ser uno de los representantes del Castellón en el próximo Mundial. En el caso de que el combinado que representa Cipenga supere el duelo ante Nueva Caledonia o Jamaica, el jugador del Castellón podría ser uno de los seleccionables por la República Democrática del Congo para la cita mundialista del próximo verano. Lo que sí es seguro es que Cipenga no estará con el Castellón el 28 de marzo para medirse al Albacete y el 2 de abril ante el Almería.