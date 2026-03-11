El batacazo al que se enfrenta el Castellón en LaLiga Hypermotion 'dependiendo' de Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Málaga

Los de Pablo Hernández podrían quedar al borde de los puestos fuera del play off de ascenso si no consiguen puntuar ante el Burgos y siempre y cuando gallegos, canarios y andaluces saquen adelantes sus encuentros

LaLiga Hypermotion y su igualdad está quedando demostrada en cada una de las jornadas que se descuentan del calendario del fútbol de plata. Este próximo viernes se iniciará la jornada 30 con el duelo entre Mirandés y Cádiz. Será a partir del sábado cuando los equipos que están peleando por los puestos de play off de ascenso y el ascenso directo a Primera se pongan en juego.

El domingo a partir de las 21:00 horas el Castellón de Pablo Hernández tratará de frenar la mala racha de resultados que le ha llevado a sumar solo un punto de los últimos nueve y que como consecuencia ha tenido la salida de los puestos de ascenso directo en favor de Almería y Racing de Santander.

El Castellón, en busca de tres puntos para frenar la sangría en LaLiga Hypermotion

El Castellón visitará el domingo El Molinón ante un Sporting de Gijón que también ha visto como sus aspiraciones de meterse en puestos de play off de ascenso se han enfriado por el pobre tres de 12 posibles. Pero en lo que refiere al Castellón, los orelluts podrían sufrir en su contra la igualdad de LaLiga Hypermotion. El Castellón podría caer hasta la sexta plaza si pierde ante el Sporting de Gijón.

Esta caída al filo de los puestos fuera del play off de ascenso podría ser casi completa ya que los rivales que le persiguen (Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Málaga), juegan entre sábado y domingo a excepción de Las Palmas que lo hará el lunes para cerrar la jornada 20.

Es decir, si el Castellón pierde y Deportivo de La Coruña ante el Ceuta en el Alfonso Murube, Las Palmas ante el Albacete en el Carlos Belmonte y el Málaga en La Rosaleda ante el Huesca, ganan, terminará la jornada 30 en la sexta posición.

El Burgos podría apretar aún más la situación del Castellón

Este problema clasificatorio para un Castellón que no entraba en las quinielas para la pelea por el ascenso a Primera podría ir a más si el Burgos vence en su visita a Ipurúa ya que igualaría con 49 a los orelluts pero no los superaría por la diferencia de goles general y quedando aún el encuentro de la segunda vuelta en Castalia. Por tanto, este domingo a partir de las 21:00 horas en El Molinón el Castellón se juega mucho más que tres puntos con hasta cuatro rivales tratando de hincarle el diente y devorarlo a nivel clasificatorio.

El Castellón ya superó una racha idéntica en octubre

No es la primera vez que el Castellón se enfrenta a una racha de un punto de nueve posibles. Fue a final del mes de octubre en las jornadas que van desde la nueve a la 11 y con Pablo Hernández con apenas un mes en el cargo de entrenador. El Castellón venía de ganar a Cultural Leonesa, Leganés y Sporting de Gijón pero luego enlazó un empate ante el Eibar y sendas derrotas ante Albacete y Almería.

El Castellón rompió la racha negativa venciendo al Málaga e iniciando una serie de siete encuentros sin perder con 19 puntos de 21 posibles. La diferencia entre esa racha negativa y esta que está calcando el Castellón radica en los goles encajados. En octubre fueron solo dos, ahora el Castellón ha visto como le endosaban ocho en tres encuentros.