El Racing de Santander responde al Castellón y denuncia amenazas a la pareja de Íñigo Vicente

El duelo entre orelluts y cántabros tuvo una intrahistoria que ambos clubes se han encargado de sacar a la luz con comunicados oficiales. Tras el publicado por los de Castalla, en El Sardinero respondieron con una explicación de lo sucedido

El encuentro entre Castellón y Racing de Santander del pasado fin de semana medía a primer y segundo clasificado de LaLiga Hypermotion. El choque terminó con triunfo de los de José Alberto por 1-3 y por tanto recuperando el liderato de Segunda división. Más allá de lo que ocurrió sobre el césped, primero el Castellón con un comunicado del que nos hemos hecho eco en ESTADIO Deportivo y posteriormente el Racing de Santander, han denunciado una serie de incidentes que se produjeron en la grada donde se encontraban los familiares y amigos del cuadro santanderino.

El Racing de Santander no se corta y señala a un sector de la afición del Castellón

En primer lugar el Castellón quiso exculpar de toda culpa a su afición y señaló directamente a los familiares y amigos de los jugadores del Racing de Santander que se encontraban en la grada que habitualmente se usa para atender las peticiones de invitación del equipo visitante. Tras estos incidente, el propio Castellón anunció un cambio de ubicación de esas invitaciones y las trasladará a la grada visitante en encuentros futuros. Este comunicado no tardó en tener respuesta por parte de un Racing de Santander que trató de explicar lo sucedido.

El Racing de Santander apuntó en su comunicado que todo empezó cuando Guliashvili hizo el 0-1 ya que ahí un "pequeño grupo de los seguidores locales adoptaron una actitud agresiva e incomprensible". Además, apuntaron los santanderinos que los "Insultos, gestos amenazantes, restos de bocadillos", sin dejar de ser desagradables, no es nada "que no se haya visto otras veces" y denunció gritos de '¡Puta Santander!'.

Las amenazas e insultos a la pareja de Íñigo Vicente y el lanzamiento de botellas

El Racing de Santander recalcó en el comunicado publicado este pasado lunes, que la pareja de Íñigo Vicente fue "insultada con saña y amenazada con agredirle". También se recoge en el comunicado que la pareja del futbolista del Racing de Santander "respondió a los insultos y amenazas con algún gesto fuera de lugar". El Racing de Santander también recogió como tras el encuentro, Íñigo Vicente recibió hasta el lanzamiento de dos botellas cuando se acercó a la zona donde estaban sus familiares y amigos.

Comunicado completo del Racing de Santander en respuesta a las medidas tomadas por el Castellón

El Real Racing Club, tras los lamentables incidentes ocurridos durante y después del partido de la jornada 28 de LaLiga Hypermotion disputado el sábado 28 de febrero frente al Club Deportivo Castellón en el SkyFi Castalia, informa a su afición, abonados y público en general que:

1.Queremos felicitar a nuestros jugadores, técnicos y racinguistas en general por la extraordinaria temporada que están protagonizando y que quedó patente el pasado sábado, siendo capaces, unos, de dominar y ganar con claridad a un rival que venía con excelentes resultados y una racha ganadora envidiable y, los otros, de animar al equipo de manera constante, tanto los 600 que estuvieron en Castellón como los que se quedaron en Cantabria.

2. Queremos felicitar a los jugadores y técnicos del Club Deportivo Castellón por la soberbia campaña que están realizando y que les hacen ser un claro candidato a los máximos logros. Creemos que el respeto y la profesionalidad con la que preparamos el partido ante tal rival fue la clave de nuestro triunfo.

3. Queremos aclarar lo acontecido en torno al lugar designado por el club local para ubicar las entradas de cortesía que intercambiaron con el Racing (el mismo número se les entregó en la primera vuelta, como es habitual con todos los clubes, en la Tribuna Oeste de El Sardinero). Esas localidades fueron ocupadas por familiares y amigos de jugadores, técnicos y empleados del club, cual es la costumbre de todos los clubes en estos casos.

a) Desde el momento en el que Giorgi Guliashvili adelantó al Racing en el marcador anotando el 0-1, un pequeño grupo de los seguidores locales adoptaron una actitud agresiva e incomprensible, dado que en el terreno de juego estábamos disfrutando de un partido sensacional entre dos de los equipos más en forma del campeonato. Insultos, gestos amenazantes, restos de bocadillos… Desagradable, pero, desgraciadamente, nada que no se haya visto otras veces. Como la media docena de veces en las que se pudo oír claramente gritos de “¡Puta Santander!”.

b) Cuando en el minuto 89’ nuestro jugador Íñigo Vicente fue sustituido, el árbitro del partido decidió que era mejor, para no perder ritmo el encuentro, que abandonara el terreno de juego por el lado contrario a los banquillos, lo que le obligó a dar la vuelta por el exterior del mismo, como tantas veces hemos visto. Más allá de unos pocos exaltados locales que le recriminaron y de una grandísima ovación de nuestros seguidores, lo más reseñable fue que al llegar a la esquina en la que estaban ubicadas las entradas de cortesía, hizo un gesto de cariño dirigido a su novia, que ella, lógicamente, devolvió. A partir de ese momento, identificada por ese grupúsculo de exaltados (hay cientos de castellonenses que son testigos), fue insultada con saña y amenazada reiteradamente con agredirla, y a sus acompañantes, al término del partido (también hay agentes de seguridad privada contratados por el club local que pueden dar testimonio de ello).

c) Es cierto que, y ni ella ni nosotros estamos orgullosos de ello, respondió a los insultos y amenazas con algún gesto fuera de lugar. Sin duda, fruto del estado de nervios provocado por ese grupúsculo de exaltados.

d) Posteriormente, cuando nuestros jugadores fueron a saludar a sus familiares a esa esquina, Iñigo Vicente, sin mediar provocación alguna, recibió el lanzamiento de una botella desde la grada, lo cual podría haber provocado, si en vez de darle en una pierna le da en la cabeza, un gravísimo problema. El jugador recogió la botella con el tapón puesto y, lejos de devolver el lanzamiento, se acercó a la zona en donde estaba el agresor a pedir explicaciones. No parece exagerado cuando a uno le acaban de alcanzar de pleno con una botella llena de agua.

e) Inmediatamente después, cuando varios compañeros intentan alejar al futbolista de la zona, otro energúmeno lanza una segunda botella que, de nuevo, alcanza a uno de nuestros jugadores. No se puede obviar ni disimular comportamientos que ponen en riesgo la integridad física de los protagonistas del partido.

f) Obviamente, este relato de los acontecimientos, de los que hay numerosos testimonios videográficos en las redes sociales, fueron protagonizados por una minúscula parte de la afición del Club Deportivo Castellón.

4. Con respecto a la futura reubicación de las entradas de cortesía anunciadas en un comunicado oficial esta mañana, el Racing no puede menos que aceptar que el Club Deportivo Castellón organice sus partidos en su estadio como mejor le parezca. Por lo que respecta a una futura visita de nuestro equipo a Castalia, si los resultados de esta temporada así lo mandan, que no se preocupen: el Racing seguirá siendo ejemplar en su cortesía hacia todos aquellos que visiten los Campos de Sport de El Sardinero.

Por último, queremos desear a la inmensa mayoría de la afición orellut, que tanto ha sufrido a lo largo de las últimas décadas y a la que entendemos desde lo más hondo de nuestro corazón racinguista, toda la suerte de aquí en adelante. Bastante han tenido que aguantar".