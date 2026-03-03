El Castellón denuncia "actos inaceptables de provocación" durante el partido ante el Racing de Santander

El cuadro orelluts lanzó este pasado lunes un comunicado para informar del cambio de ubicación de las entradas de cortesía pasando a estar estas localidades en la grada destinada para público visitante

El duelo entre Castellón y Racing de Santander que se disputó el pasado fin de semana, además de deparar el segundo partido sin ganar para los de Pablo Hernández y el distanciamiento con el liderato que marca el cuadro santanderino, trajo polémica por una serie de incidentes que se produjeron, según apuntó él propio club orelluts, con familiares y otros acompañantes de los jugadores santanderinos. El Castellón anunció este pasado lunes el cambio de ubicación de las entradas de cortesía que habitualmente destinan los orelluts para familiares y otros acompañantes del equipo visitante.

Polémica en la grada durante y al final del Castellón - Racing de Santander

El Castellón ha denunciado a través de un comunicado "actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas al equipo visitante (familiares de jugadores y otros acompañantes) que se encontraban ubicados en zonas de tribuna mediante entradas de cortesía facilitadas por el club rival".

Además el Castellón apunta que estas personas no facilitaron la convivencia sino que "incurrieron en gestos y actitudes provocadoras hacia nuestros aficionados más cercanos, generando una situación de tensión que puso en riesgo la seguridad y el bienestar de los abonados del Club Deportivo Castellón".

El Castellón defiende a su público

En el citado comunicado, el Castellón trató de dejar claro que estos incidentes no son responsabilidad de sus abonados y aficionados y resaltó el comportamiento ejemplar de los albinegros: "El Club quiere dejar constancia de que nuestros abonados y aficionados no son responsables de estos incidentes. El comportamiento de la afición albinegra a lo largo de toda la temporada ha sido ejemplar, y su apoyo incondicional en el SkyFi Castalia es uno de los principales activos de esta entidad". Remarcó el cuadro orelluts que su afición se merece disfrutar de cada partido "en un entorno seguro y libre de provocaciones".

La decisión del Castellón tras los incidentes ante el Racing de Santander

Tras estos incidentes, el Castellón informó en el comunicado en el que refleja todo lo sucedido, que "trasladará con carácter inmediato la zona habilitada para entradas de cortesía de equipos visitantes a la pastilla de venta de entradas visitante". El Castellón reincidió en las actitudes provocadoras de familiares y otros acompañantes del Racing de Santander: "La proximidad de personas vinculadas al equipo visitante en zonas de tribuna general se ha demostrado incompatible con la necesaria convivencia cuando dichas personas incurren en actitudes provocadoras".

Comunicado completo del Castellón tras los incidentes en las gradas de Castalia con personas relacionadas con el Racing de Santander

"Medidas de reubicación de la zona de cortesía visitante en el SkyFi Castalia

El Club Deportivo Castellón, tras los lamentables incidentes ocurridos durante y después del partido de la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion disputado el sábado 28 de febrero frente al Real Racing Club de Santander en el SkyFi Castalia, informa a su afición, abonados y público en general que, a partir del partido correspondiente a la Jornada 31 contra la Cultural y Deportiva Leonesa, las entradas de cortesía se situaran dentro de la Grada Visitante separados de la afición local.

Hechos

Durante el encuentro, y especialmente al término del mismo, se produjeron actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas al equipo visitante (familiares de jugadores y otros acompañantes) que se encontraban ubicados en zonas de tribuna mediante entradas de cortesía facilitadas por el club rival. Estas personas, lejos de mantener la convivencia que exige cualquier evento deportivo, incurrieron en gestos y actitudes provocadoras hacia nuestros aficionados más cercanos, generando una situación de tensión que puso en riesgo la seguridad y el bienestar de los abonados del Club Deportivo Castellón llegando a tener que intervenir tanto el personal de seguridad contratado como miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

El Club quiere dejar constancia de que nuestros abonados y aficionados no son responsables de estos incidentes. El comportamiento de la afición albinegra a lo largo de toda la temporada ha sido ejemplar, y su apoyo incondicional en el SkyFi Castalia es uno de los principales activos de esta entidad. Los más de 14.000 espectadores presentes el sábado volvieron a demostrar su compromiso y pasión por el Club, y merecen disfrutar de cada partido en un entorno seguro y libre de provocaciones.

Decisión de la Directiva

Con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros abonados y preservar el ambiente deportivo que caracteriza al SkyFi Castalia, la Directiva del CD Castellón trasladará con carácter inmediato la zona habilitada para entradas de cortesía de equipos visitantes a la pastilla de venta de entradas visitante.

Esta decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad y protección de nuestros aficionados. La proximidad de personas vinculadas al equipo visitante en zonas de tribuna general se ha demostrado incompatible con la necesaria convivencia cuando dichas personas incurren en actitudes provocadoras. La reubicación en la pastilla visitante permite al Club aplicar los protocolos de seguridad específicos ya existentes para esta zona en coordinación con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ofreciendo un entorno controlado y separado que evite la repetición de situaciones como la vivida el pasado sábado.

Compromiso con el abonado

El CD Castellón reitera su compromiso absoluto con la seguridad y el confort de cada uno de sus abonados y aficionados. El SkyFi Castalia es nuestra casa, y no se tolerará que el comportamiento inaceptable de personas ajenas al Club empañe la experiencia de quienes sostienen esta entidad partido a partido con su abono, su presencia y su apoyo. Seguiremos trabajando para que cada jornada en el SkyFi Castalia sea una celebración del fútbol y del orgullo albinegro".