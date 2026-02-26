José Alberto, técnico del Racing de Santander, no viajará a Castellón tras ser intervenido por una complicación vascular

El entrenador del cuadro cántabro no viajará a Castalia para medirse a los de Pablo Hernández tras sufrir una complicación vascular que llegó tras una operación quirúrgica programada el pasado miércoles

Castellón y Racing de Santander protagonizarán este próximo sábado el mejor partido que se puede vivir en LaLiga Hypermotion a nivel clasificatorio ya que se miden segundo y primero respectivamente. El Racing de Santander de José Alberto recuperó el liderato que perdió días atrás tras vencer al Burgos por 1-0 y gracias también al empate del Castellón ante Las Palmas en Gran Canaria. Por ello, este sábado se vivirá un duelo en Castalia al que le faltará uno de sus ingredientes principales como es el técnico del Racing de Santander, José Alberto.

José Alberto no estará entrenando al Racing de Santander ante el Castellón

El Racing de Santander informaba este mismo jueves de que su técnico José Alberto no viajará con el resto del equipo y por tanto será una de las bajas junto a la de varios jugadores como Asier Villalibre, Manex Lozano, Arana o Andrés Martín. El Racing de Santander apuntaba en un comunicado que ha cogido a todo el mundo desprevenido, que José Alberto fue intervenido esta misma semana de una "operación quirúrgica programada" que "requirió asistencia en urgencias". Después de esta primera intervención y dirigiendo José Alberto el entrenamiento del miércoles del Racing de Santander, el técnico fue intervenido ese mismo día de una "complicación vascular".

El comunicado del Racing de Santander informando del estado de José Alberto

El Racing de Santander lanzó el siguiente comunicado para informar de la ausencia de José Alberto ante el Castellón a consecuencia de una intervención quirúrgica el pasado miércoles por la tarde: "En el día de ayer nuestro entrenador, José Alberto López, ha sido intervenido de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en urgencias y después de esta última se encuentra bien y en reposo. La próxima semana será valorado nuevamente para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria. El técnico asturiano permanecerá de baja médica durante los próximos días y no podrá acompañar al equipo en su desplazamiento a Castellón. Desde el club le deseamos una rápida recuperación y esperamos verle muy pronto liderando al equipo tal y como acostumbra".

El Racing de Santander, a dedicarle un triunfo a José Alberto

Por tanto, lo lógico sería que el Racing de Santander sea dirigido en Castellón por el segundo de José Alberto, Pablo Álvarez. Los santanderinos tratarán de sumar los tres puntos en un duelo directo por el ascenso directo a Primera que aunque no tiene tintes de final por las alturas de la temporada en la que estamos, puede ser determinante en función del resultado final.

En la primera vuelta en El Sardinero, el Racing de Santander venció por 3-1, por lo que cualquier resultado que no iguale o supere esa diferencia de goles, será favorable en caso de empate a puntos. La última victoria del Castellón ante el Racing de Santander en partido oficial data de noviembre de 1991 por 2-0.