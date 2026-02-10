El fichaje de Jaime Mata, como solución al último problema del Racing de Santander

El director deportivo Chema Aragón comentó en la presentación del ex jugador de Las Palmas que el ariete llega tras la inoportuna y grave lesión del jugador cedido por el Athletic Club

El Racing de Santander está viviendo unos días un tanto sobresaltados. Todo empezó el pasado viernes cuando el cuadro de José Alberto informaba de la grave lesión de Manex Lozano con una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Esta lesión provocaba que el jugador cedido por el Athletic Club se perdiese lo que restaba de temporada. En este momento el Racing de Santander, que también tiene fuera desde hace varias semanas a Asier Villalibre, empezó a moverse en el mercado de fichajes en busca de un agente libre ya que el periodo de traspasos entre equipos cerró el pasado 2 de febrero.

Fue entonces cuando apareció Jaime Mata, delantero de 37 años que el pasado mes de diciembre puso fin a su etapa en Las Palmas en dos temporadas en las que, especialmente en la segunda, no tuvo demasiadas oportunidades de jugar. El Racing de Santander anunció este pasado lunes el fichaje de Jaime Mata y tras presenciar el duelo de los de José Alberto ante el Mirandés con triunfo santanderino, ha sido presentado este mismo martes.

Jaime Mata como el fichaje que ocupa el puesto de Manex Lozano

El Racing de Santander, a través de su director deportivo Chema Aragón, confirmó que Jaime Mata llegaba al cuadro del Sardinero en sustitución del lesionado Manex Lozano: "Antes del entrenamiento del viernes estábamos hablando un poco de todo y nos encontramos con el disgusto y el berrinche". Además, trató de ser positivo aunque no esconde que la situación de Manex Lozano es complicada: "Siempre pienso que las cosas ocurren porque nos van a hacer más fuertes. Aunque es jodido decírselo a Manex".

El director deportivo del Racing de Santander bromeó con la condición de padre de Jaime Mata y con el hecho de que sus hijos puedan vivir el ascenso a Primera de los cántabros: "Es la excepción de la plantilla, porque es el único padre y sus hijos van a tener la suerte de vivir un ascenso". El propio Chema Aragón valoró la llegada de Jaime Mata ya que contaba con ofertas superiores a nivel económico: "Tenía cosas más importantes a nivel económico que el Racing y él ha preferido venir aquí".

Jaime Mata y el sueño de fichar por el Racing de Santander

Jaime Mata habló desde el corazón para recordar cómo vivió su padre la noticia de su llegada al Racing de Santander: "Mi madre es de aquí; fue a la primera a la que llamé cuando supe la noticia. Llorando a mares, porque es el sueño de una familia. Es algo muy bonito para nosotros".

El nuevo jugador del Racing de Santander dejó claro que llegar al cuadro cántabro es algo duro porque deja atrás a la familia: "Dejo a la familia, que es duro, pero es una oportunidad que no puedo rechazar. Hay que vivirlo para poder sentirlo y defenderlo. Con esa ilusión vengo a aportar mucho esfuerzo, sacrificio y compromiso".

Jaime Mata está preparado para darle competencia a Asier Villalibre y Arana

El jugador del Racing de Santander no se escondió a la hora de hablar de dos de los jugadores que ocupan su mismo puesto como son Asier Villalibre y Juan Carlos Arana. Jaime Mata habló de aportar competitividad: "Yo vengo aquí a aportar todo y a aportar competitividad. Ojalá pueda hacerles más competitivos de lo que ya son y ellos lo jueguen todo y yo no tenga minutos, porque se hinchen a meter goles. Que mejoren y que seamos lo más competitivos posibles".