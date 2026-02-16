Racing de Santander, Castellón y Málaga condenan al Deportivo de La Coruña en LaLiga Hypermotion

El cuadro gallego solo ha sumado cinco puntos de 24 ante los equipos que ocupan actualmente posiciones de play off o de ascenso directo a Primera en Segunda división

El Deportivo de La Coruña tenía este pasado domingo un duelo directo por la lucha del ascenso a Primera. El Deportivo de La Coruña visitaba a un Castellón que se medía a los gallegos con siete victorias consecutivas en casa y con la posibilidad de auparse al liderato en caso de triunfo tras la derrota del Racing de Santander.

Sobre el papel, la tarea de ganar de los gallegos no parecía sencilla y finalmente los de Antonio Hidalgo no lo lograron. El Deportivo de La Coruña firmaba así una nueva derrota ante los equipos que actualmente ocupan los puestos de play off de ascenso a Primera con unos datos demoledores que no hablan nada bien del rendimiento de los gallegos cuando se trata de duelos directos.

El Deportivo de La Coruña se apaga ante rivales directos por el ascenso a Primera

Actualmente, al Castellón, líder de LaLiga Hypermotion, le siguen en la tabla, Racing de Santander, Almería, el propio Deportivo de La Coruña, Málaga y Las Palmas. De los cinco rivales que tiene en esta lista el Deportivo de La Coruña y a falta de que los gallegos reciban en Riazor a malacitanos y canarios, los de Antonio Hidalgo han sumado un pobre bagaje de cinco puntos sobre 24 posibles en ocho enfrentamientos directos.

El Castellón le toma la medida al Deportivo de La Coruña en Segunda

El caso del Castellón es claramente el ejemplo de un equipo con el que en caso de empate a puntos, tendrá el Deportivo de La Coruña el gol average particular perdido. Los de Pablo Hernández vencieron en el encuentro de la primera vuelta por 1-3 en Riazor e hicieron lo propio este pasado domingo por 2-0. Ahora mismo la distancia entre ambos conjuntos es de cinco puntos (serían seis en caso de empate).

El Racing de Santander también le complica la vida al Deportivo de La Coruña

El Racing de Santander es otro de los equipos que ha dejado sin posibilidades al Deportivo de La Coruña en caso de empate. Los de José Alberto vencieron por la mínima el pasado 25 de enero en Riazor (0-1) y ganaron en la primera vuelta por 2-1. Si el Castellón sigue al nivel que tiene actualmente, la segunda plaza por el ascenso directo habrá que disputarla con el Racing de Santander.

El Deportivo de La Coruña tampoco sabe lo que es ganar, al menos en la primera vuelta, al Málaga. Los de Antonio Hidalgo cayeron ante los andaluces (3-0) cuando aún Sergio Pellicer era el técnico de La Rosaleda. Hasta el próximo mes de abril no se medirán en Riazor aunque los gallegos tendrán la pesada loza de los tres goles de la ida y que en caso de no remontar, les propiciará perder también la diferencia particular en caso de empates.

Las cosas mejoran ante el Almería y Las Palmas

Si puede 'respirar' el Deportivo de La Coruña en lo que a resultados en enfrentamientos directos se refiere si se mide ante Las Palmas, con el que empató en el mes de enero en Gran Canaria y aún tiene que medirse en la segunda vuelta a los canarios en Riazor y ante el Almería.

El Deportivo de La Coruña venció a los de Rubi en la segunda vuelta por 1-2 y empató en Riazor a uno. En caso de empate a puntos ante los andaluces, los de Antonio Hidalgo quedarían por encima por un ganarles en el gol average particular.