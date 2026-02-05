Riki raja de su salida del Albacete y aclara las conversaciones con Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de La Coruña

El centrocampista fue presentado este pasado miércoles con los gallegos y no dudó en mostrar su descontento por las formas en las que se produjo su salida del Carlos Belmonte

El Deportivo de La Coruña presentó este pasado miércoles a uno de sus jugadores más deseados de este último mercado de fichajes de invierno: Riki. El centrocampista salió del Albacete después de cinco temporadas y media. Riki ha sido parte importante del Albacete en estas últimas temporadas y su salida rumbo al Deportivo de La Coruña llevaba los gallegos trabajándola bastante tiempo. El Deportivo de La Coruña tenía un acuerdo con Riki para que llegase a partir del próximo 30 de junio cuando cumplía su acuerdo con el Albacete pero desde Riazor querían que el centrocampista se pusiese a las órdenes de Antonio Hidalgo cuanto antes.

Este pasado miércoles, Riki fue presentado en el Deportivo de La Coruña y el ex del Albacete no escondió que no se quedó nada satisfecho con la forma en la que se produjo su salida del Carlos Belmonte: "Fueron días complicados con mucho estrés y mucha tensión. Llevaba mucho tiempo en el Albacete y tenía claro que quería estar aquí. No fue la salida que me hubiese gustado tener porque le tengo mucho cariño al Albacete. Esto es fútbol, son decisiones que hay que tomar y estoy encantado de estar aquí".

Riki no se corta con su salida del Albacete rumbo al Deportivo de La Coruña

Riki además habló de la sinceridad con la que siempre se ha dirigido a los dirigentes del Albacete para transmitirles su deseo de salir del club manchego: "Ha sido muy largo. En todo momento he estado en contacto con el Albacete y siendo muy sincero con ellos de lo que quería. Al final de la temporada pasada por algo personal y deportivo, les dije que me quedaba un año más, pero mi intención era no renovar. En cada mercado hubo diferentes opciones, pero lo que más me gustaba y atraía era el Depor. Estoy donde quiero estar y feliz por ello".

Siguiendo con el Albacete, Riki comentó la rabia que tiene por su salida y felicitó a los manchegos por su gran papel en la Copa del Rey donde eliminaron a Celta de Vigo, y Real Madrid para terminar cayendo ante el Barcelona en cuartos de final: "Da rabia. Es lo que hay y el mercado cerraba el día antes de recibir al Barcelona. Estoy donde quiero estar y era algo evidente. Me alegro mucho de que le vaya bien al Albacete y que haya hecho tan buen papel contra el Barcelona. Ojalá hubiesen podido pasar".

El reencuentro de Riki con el Albacete

Por último, habló del reencuentro que se producirá este fin de semana con sus ya ex compañeros del Albacete: "En algún momento pensé que no iba a llegar al Depor en este mercado. Me quedaba contrato en el Albacete. Tengo la conciencia tranquila porque les fui sincero, pero no me gusta cómo se ha dado la salida. Esto es fútbol, es lo que hay. Este fin de semana los veré, les daré un abrazo y les desearé lo mejor".

La conversación con Antonio Hidalgo

Comentó Riki en su presentación que ya había hablado con Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de La Coruña sobre lo que el catalán quiere del centrocampista además de transmitirle calma: "He hablado con él esta mañana al llegar. Me ha contado sobre el equipo, hablamos sobre el partido del domingo y me ha preguntado bastantes cosas. Me ha dicho que me ve tanto de seis como de ocho, en varias posiciones del medio del campo. Me dijo que estuviese tranquilo, que haga lo que vengo haciendo en tiempo atrás y seguro que así salen las cosas bien".

Riki también se mostró dispuesto a jugar cuando Antonio Hidalgo lo considere en el Deportivo de La Coruña ya que su recuperación de la lesión que sufrió en el sóleo está completa: "Me encuentro bien. Hoy ya he entrenado con todo el equipo y demás. Es verdad que tuve unos problemas en el sóleo y en el gemelo que me hizo parar unos días, más por precaución que por otra cosa. Ahora volviendo a coger ritmo y está claro que llevo dos, tres semanas sin jugar y eso se nota. Estoy a plena disposición del míster".

Por último, Riki apostó por el ascenso a Primera del Deportivo de La Coruña: "Sé que cuando ascendimos aquí con el Albacete fue un día triste para A Coruña. En Riazor debuté con el Oviedo jugando en Segunda, subí con el Albacete y ojalá ahora cerrar el círculo con un ascenso con el Deportivo".