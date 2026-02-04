El Deportivo de La Coruña tuvo interés de un equipo de Primera en el mercado de fichajes de invierno

Fernando Soriano, director deportivo del cuadro de Riazor, confirmó que en este último mercado de traspasos hubo movimientos pero no tan serios como en verano

El Deportivo de La Coruña fue uno de los equipos que el último día del mercado de fichajes de invierno se movió con la llegada de un jugador muy deseado como Riki procedente del Albacete. El Deportivo de La Coruña, que apuntaba a contar con Riki a partir del 30 de junio, consiguió sacarlo del Carlos Belmonte para que forme parte del cuadro de Antonio Hidalgo en la segunda mitad de la temporada. Además, el Deportivo de La Coruña contó con las llegadas de Álvaro Fernández desde el Sevilla, Adriá Altimira desde el Villarreal y Diego Gómez desde el Cartagena.

Fernando Soriano analiza el mercado de fichajes del Deportivo de La Coruña en el que apareció un Primera

Este miércoles, Fernando Soriano, director deportivo del cuadro de Riazor, analizó el mercado de fichajes de invierno de los gallegos y preguntado por los equipos que llegaron a preguntar por alguno de sus futbolistas, confesó que a última hora existió un acercamiento de un equipo de Primera: "Ha habido movimiento, pero no ha habido nada serio como pasó en verano. Vimos cercanías de clubes, ofertas, pero nada que nos pudiese sacar a nadie. A última hora tuvimos un acercamiento de un club de Primera División, pero no se iba a generar mucho ruido".

Las claves de un mercado de fichajes con las ideas claras en el Deportivo de La Coruña

Fernando Soriano dejó claro que el Deportivo de La Coruña tenía cristalino las posiciones que quería reforzar: "La verdad es que empezó muy rápido porque teníamos claro desde mediados de octubre lo que necesitábamos. Tuvimos la lesión de Ximo y desde ahí estuvimos trabajando con la incorporación de Altimira. Después tuvimos la circunstancia de Bachamnn y la portería era otra parcela a reforzar, que así lo hicimos con Álvaro. A partir de ahí, había alguna posición que podíamos intentar mejorar y en este caso estaba Riki. Su llegada ha terminado siendo ahora y así reforzamos una parcela que tenemos variantes, pero Riki nos da más opciones".

El deseado fichaje de Riki por el Deportivo de La Coruña

También tuvo palabras de elogios Fernando Soriano para Riki en el que también fue este miércoles el día de su presentación: "Primero es que un jugador con experiencia en la categoría con muchos partidos y desarrollando unas cualidades que nos mejoran la plantilla. Las carencias que veíamos para afrontar la última parte de la temporada creíamos que un jugador de sus características nos pondría venir fenomenal para ciertas circunstancias. A partir de ahí, también su liderazgo porque es un jugador que lleva tiempo en el Albacete siendo capitán y en ese sentido en los momentos de dificultad, nos ayudará con la exigencia que hay. Jugadores con este bagaje siempre aportan".

No quiso Fernando Soriano entrar en detalles sobre el coste del traspaso de Riki desde el Albacete pero si dejó claro que existen bonus por objetivos que han sido claves para que el jugador llegue seis meses antes de lo que se esperaba en un principio: "No puedo confirmar las cantidades, pero por supuesto hay bonus por objetivos positivos para el Depor. Son cantidades muy razonables para el Deportivo, que por suerte y tras la gestión equilibrada en verano, las hemos podido asumir para que Riki llegase seis meses antes".

El Deportivo de La Coruña cada vez tiene menos margen de error

Saben bien en el Deportivo de La Coruña que a pesar de que aún quedan por delante 18 jornadas, las oportunidades para fallar cada vez son menos tal y como comentó Fernando Soriano: "Todos somos conscientes de la igualdad que se vive en Segunda División. Las dinámicas, buenos y malos momentos, hay que estar preparados. Es cierto que se acerca el final, el margen de error es cada menos y la tensión aumenta. Los errores, sabemos que se pagan. En el día a día, sabemos que tenemos que dar más, porque hasta ahora nos llega para lo que nos llega. Queremos estar lo más arriba posible como se demuestra en cada entrenamiento y partido. A partir de ahí llegaremos hasta dónde se pueda con la máxima ilusión con el incondicional apoyo de nuestra gente".

Los números mejorables en Riazor

Por último, Fernando Soriano habló de la capacidad de mejora que tiene el Deportivo de La Coruña de crecer en Riazor: "Es cierto que hasta el día del Castellón, estuvimos como segundo mejor equipo como local. A partir de ahí perdimos tres y empatamos uno. Fuera de casa somos un equipo que transita muy bien, ahí podemos estar esperando y ser protagonistas a la contra. Somos versátiles en eso y tener confianza de que vamos a poder darle la vuelta en Riazor porque nuestra gente se lo merece con victorias".

El Deportivo de La Coruña es actualmente el equipo número 14 de LaLiga Hypermotion en puntos como local. Los gallegos han sumado 16 puntos de 33 posibles y no han ganado en sus últimos cuatro encuentros con un bagaje de solo un punto. Perdieron ante Castellón, Real Sociedad B y Racing de Santander.