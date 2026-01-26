El Racing de Santander se aprovecha del palo a Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Almería

El cuadro de José Alberto ha sabido aprovechar los tropiezos de casi todos su rivales en el ascenso a Primera de LaLiga Hypermotion. El único que ha clavado sus dos últimos resultados ha sido el Málaga de Funes

LaLiga Hypermotion sigue su curso y este pasado domingo dio una nueva muestra de que la tensión va a seguir creciendo de aquí a la jornada 42 y el extra del play off de ascenso a Primera. Este pasado domingo, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña pusieron casi el punto final a la jornada 23 a falta del choque que medirá este lunes a Ceuta y Cultural Leonesa. Por clasificación, el choque entre Deportivo de La Coruña y Racing de Santander es uno de los de más nivel que se puede disfrutar hoy en día en LaLiga Hypermotion.

El partido no defraudó a pesar del corto marcador de 0-1 para los de José Alberto que se impusieron con el solitario gol de Peio Canales en el 63 a pase de Iñigo Vicente. Para más picante al choque de un Riazor que sufrió la caída de una de sus cubiertas en las horas previas a consecuencia de la borrasca Ingrid, el Racing de Santander terminó con 10 a consecuencia de la roja que vio Ezkieta. El guardameta vasco fue clave en el triunfo del Racing de Santander y por lo tanto, en el afianzamiento del liderato de los cántabros.

El Racing de Santander deja atrás a Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Almería

Si el Racing de Santander se había dejado puntos en las jornadas anteriores que habían supuesto que Las Palmas le igualase en la jornada 21 a 38 puntos en el liderato, los cántabros parece que se han puesto en este momento de la temporada en modo apisonadora. El Racing de Santander ha sumado un importante seis de seis en las dos últimas jornadas y además lo ha hecho ante dos rivales directos por el ascenso a Primera como son Las Palmas y Deportivo de La Coruña. A estos dos resultados positivos hay que añadir que el Almería también ha 'ayudado' con dos derrotas ante el propio Deportivo de La Coruña y ante el Eibar este pasado domingo.

El Racing de Santander triunfa frente a Las Palmas y Deportivo de La Coruña

El Racing de Santander cerró este pasado domingo sus partidos ante dos rivales importantes de cara al ascenso a Primera. Los de José Alberto pueden estar tranquilos en caso de empate a puntos ya que en los enfrentamientos directos gana claramente a Las Palmas y Deportivo de La Coruña.

Los santanderinos vencieron a Las Palmas la pasada jornada por 4-1 y consiguieron sobreponerse al 3-1 que los canarios le endosaron el pasado 9 de noviembre en Gran Canaria. Más claros son aún los resultados ante el Deportivo de La Coruña ya que el Racing de Santander ha vencido tanto en Riazor este pasado domingo como el pasado 29 de octubre por 2-1 en El Sardinero.

Los casos de Málaga y Castellón al acecho del Racing de Santander

Mención aparte merecen Málaga y Castellón. Los pupilos de Funes y Pablo Hernández han dado un importante salto clasificatorio pero debido a la distancia que ya tenían con el Racing de Santander, los de José Alberto terminan esta jornada 23 con cinco puntos de diferencias sobre el segundo, el cuadro orelluts y seis sobre los malacitanos.