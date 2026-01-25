Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Racing de Santander y los tropiezos de Almería y Castellón en la jornada 23 de Segunda división

Este domingo la jornada 23 de Segunda división estuvo cargada de tensión. LaLiga Hypermotion tuvo los encuentros este domingo de Andorra y Huesca, Eibar y Almería, Real Zaragoza y Castellón, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander

La jornada 23 de LaLiga Hypermotion volvió a demostrar el porqué la Segunda división es cada vez más atractiva. Solo hubo un total de cuatro goles pero eso no sirvió para que la tensión no apareciese en Encamp, Ipurúa, Ibercaja Estadio y Riazor. Se enfrentaron Andorra y Huesca, Eibar y Almería, Real Zaragoza y Castellón, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander.

Andorra 1-1 Huesca

El FC Andorra y el Huesca se reparten los puntos en la lucha por la permanencia en un partido totalmente plano y por algunos momentos anódino. Los de Carles Manso se avanzaron con un espectacular gol de Yeray Cabanzón y los de Jon Pérez, 'Bolo', empatarón con un gol de Kortajarena. El FC Andorra tuvo una mejor puesta en escena contra un Huesca que entró frío al partido, pero que a medida que pasaban los minutos fue cogiendo el tacto al encuentro. Un partido dónde debutó con el club del Principado el defensa central Edgar González, cedido por el Almería.

Eibar 1-0 Almería

Un gol de Olaetxea en el minuto 92 dio este domingo tres valiosos puntos al Eibar, que pone tierra por medio respecto al descenso, ante un Almería no pudo acercarse a la zona de ascenso directo tras no sumar en Ipurua (1-0). En un duelo entre equipos con distintos objetivos, pero con la misma necesidad de los tres puntos, la primera ocasión fue para el Almería con un disparo de Miguel que detuvo sin problemas Magunagoitia en el minuto 6. El partido se disputaba en el medio campo y la capacidad de ambos equipos por profundizar sus jugadas estaba limitada por la buena actuación defensiva.

Real Zaragoza 0-0 Castellón

El Real Zaragoza y el Castellón firmaron este domingo un empate a cero en el Ibercaja Estadio en un encuentro de LaLiga Hypermotion en el que los visitantes no lograron imponer su calidad ante un conjunto aragonés aguerrido, que consiguió mantener su portería a cero a pesar de terminar con diez jugadores. El Castellón recalaba segundo al feudo zaragocista, estadio que solo ha disfrutado de dos victorias a lo largo de la temporada, de manera que los blanquillos afrontaban los retos de vencer a uno de los equipos más en forma de la categoría, mejorar sus resultados en casa y sumar para salir del abismo del descenso.

Deportivo de La Coruña 0-1 Racing de Santander

Deportivo de La Coruña y Racing de Santander cerraron los encuentros del domingo en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion. Dos de los equipos que mejor fútbol juegan en Segunda división se veían las caras en Riazor con 4 puntos de diferencias. Bajo las inclemencias meteorológicas de la borrasca Ingrisd, el Racing de Santander se impuso por la mínima gracias a un gol de Peio Canales a pase de Iñigo Vicente en el 63. Los de José Alberto se quedaron con 10 al final del partido por la expulsión del guardameta Ezkieta, que este domingo fue fudamental para que el Sardinero gane una ventaja de cinco puntos en el liderato.

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion