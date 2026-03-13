David Navarro se sincera sobre su futuro como entrenador del Real Zaragoza

El técnico aragonés fue confirmado esta semana como encargado de dirigir al equipo hasta final de temporada. "Te da tranquilidad", confesó

El Real Zaragoza vivirá este próximo fin de semana la visita de un Almería que llega dispuesto a ahondar en la crisis de resultados como local de los maños. El Real Zaragoza no gana en casa desde el pasado mes de noviembre cuando enlazó dos triunfos ante Huesca y Leganés. Desde entonces y con la destitución de Rubén Sellés por medio, los maños no le han dado una alegría en forma de triunfo a los suyos en las siguientes seis jornadas. Ahora David Navarro, que el pasado fin de semana venció en el Nuevo Mirandilla al Cádiz, quiere seguir su idilio con el banquillo maño (dos triunfos en dos partidos) y romper esa desastrosa dinámica como local.

David Navarro habla de ser el entrenador del Real Zaragoza hasta final de temporada

Esta semana uno de los temas que han sido actualidad en el Real Zaragoza ha sido la confirmación de David Navarro como técnico hasta el final de temporada. Tras su segundo partido como interino en dos etapas diferentes, David Navarro ahora tendrá que asumir el complicado reto de salvar a los maños al final de las 42 jornadas.

David Navarro no escondió que esta confirmación le da tranquilidad a la hora de trabajar pero que no piensa demasiado en el futuro: "Te da tranquilidad. Ya estuve de forma interina hace algo más de un año frente al Racing de Ferrol y ahora toca otra vez ayudar. No pienso en el futuro, porque el fútbol es inestable, pero en el Real Zaragoza necesitamos trabajar con un sentimiento de pertenencia, como si fuéramos a estar aquí toda la vida, aunque sabes que puedes estar dos días, dos meses o dos años. Yo también veo el vértigo, pero la clave es controlar nuestros pensamientos. Veo el precipicio, como lo vemos todos, pero veo que lo vamos a saltar y a conseguir el objetivo. No puedo estar pensando siempre en negativo".

La racha del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio

David Navarro trató de quitarle importancia a la racha negativa del Real Zaragoza en casa: "Numéricamente, es un partido más. Son tres puntos. Y sobre la importancia emocional no quiero hinchar demasiado el globo, porque si sólo empatáramos, no estaríamos muertos". Además, el maño apostó por hacerse fuertes en casa para cumplir con el objetivo del Real Zaragoza: "Cualquier objetivo deportivo pasa por hacerte fuerte en tu campo. Es imprescindible. Hasta ahora no lo hemos sido y lo tenemos que ser. Lo tenemos que ser nosotros, y digo nosotros. Todos. Tenemos que sentirnos en nuestra casa, porque es nuestra casa. Nuestro campo tiene que ser nuestro hogar, donde nos encontramos seguros y cómodos. Y no pido nada. Es un pensamiento que traslado, porque la afición sabe lo que tiene que hacer. Quiero que transmita sus sentimientos, porque lo peor es un estadio en silencio. Nuestra afición siempre te da mucho por muy poco que le des. El Ibercaja Estadio tiene que ser nuestro hogar para sentirnos invencibles".

David Navarro no le pide nada a la afición del Real Zaragoza

David Navarro demostró el sentimiento que tiene hacia el Real Zaragoza y se mostró seguro de que la afición responderá el próximo sábado ante el Almería con un Ibercaja lleno: "La gente sabe que el partido es una final y en el campo no cabrá un alfiler. La gente va a responder seguro. Y no quiero pedirles nada, quiero que nazca de ellos ese empuje. No quiero un estadio callado, quiero un estadio que transmita emociones. Y tengo muy claro que si el equipo se quita el corsé o no se lo vuelve a poner, la gente se verá muy identificada con su equipo".

Mención a parte a Keidi Bare y Soberón

Fue preguntado David Navarro sobre la importancia de Keidi Bare pero no quiso darle el papel de vital en la salvación del Real Zaragoza: "Lo considero un jugador muy importante, pero no vital. Ni Keidi ni yo vamos a salvar al equipo; lo vamos a salvar nosotros. Si está Keidi, genial, porque aporta mucho y si no está, hay que buscar otras soluciones. Pero está y es muy importante por todo lo que conlleva su presencia. Es, sobre todo, un ganador".

Además, sobre Soberón, que tras marcar el pasado curso 10 goles en Liga esta campaña solo ha visto puerta en dos ocasiones, David Navarro apostó por recuperarlo para la causa del Real Zaragoza: "Claro que es un jugador recuperable, como cualquier persona. Pero necesita hacer un ‘click’ y será él. Tiene muy buenas condiciones, pero le da muchas vueltas a las cosas. Los pensamientos dirigen nuestras vidas y hay que ayudarle a encontrar ese 'click'".