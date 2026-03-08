El Real Zaragoza encuentra el camino, otra vez, de la mano de David Navarro

El técnico ya venció el pasado curso cuando cogió el mando del equipo de manera interina ante la salida de Víctor Fernández y la posterior llegada de Miguel Ángel Ramírez. Lalo Arantegui, director deportivo, apuesta por su continuidad tras el triunfo ante el Cádiz

El Real Zaragoza está viviendo la reedición de lo que fue la pasada temporada. En la 2024/25, cuatro fueron los técnicos que dirigieron al Real Zaragoza a lo largo de la temporada, empezando por un Víctor Fernández que terminó presentando su dimisión, terminando por Gabi Fernández y pasando por Miguel Ángel Ramírez y el hoy entrenador David Navarro.

David Navarro es el entrenador del Real Zaragoza para la salvación en LaLiga Hypermotion

David Navarro dirigió al Real Zaragoza el pasado curso en un partido de manera interina que acabó con triunfo ante el Racing de Ferrol por 1-0. Después de ese partido, el Real Zaragoza optó por la llegada de Miguel Ángel Ramírez y ya sabemos cómo terminó la aventura del canario en La Romareda.

Tras pasar Gabi Fernández y Rubén Sellés, el Real Zaragoza volvió a tirar de un David Navarro que regresó el pasado 13 de noviembre como Coordinador Deportivo del Área de Fútbol. Fue este pasado viernes cuando el Real Zaragoza se volvía a poner a los mandos de David Navarro y lo hacía ante un Cádiz que recibía a los maños con numerosas urgencias tras siete partidos sin ganar.

David Navarro y la confianza de la dirección deportiva del Real Zaragoza

David Navarro fue presentado este pasado miércoles en el Real Zaragoza como sustituto de Rubén Sellés. En palabras del también nuevo director deportivo Lalo Arantegui, el sustituto de Txema Indias apostó por la interinidad de David Navarro y mostró su deseo de que las cosas saliesen bien ante el Cádiz para poder seguir contando con el técnico hasta final de temporada: "David es un entrenador de la casa, es interino. Y mirar más allá del viernes no tiene sentido. Tenemos que planificar semana tras semana. Ojalá hagamos algo positivo en Cádiz y David esté con nosotros hasta el final de temporada. No podemos hacer un proyecto a tres meses sino establecer un plazo más a corto plazo".

Además, Lalo Arantegui reconoció el interés del Real Zaragoza en un Juan Ignacio Martínez que sonó con fuerza para reemplazar a Rubén Sellés pero reforzando la idea con David Navarro: "No hay nada con JIM. No voy a negar que siempre ha sido un candidato a estar en el Real Zaragoza, pero el presente es David Navarro. Está capacitado para cambiar la situación del club. Es la oportunidad de nuestra vida para mucha gente, ojalá podamos cambiar el rumbo del equipo".

David Navarro se contagia de la alegría del Real Zaragoza

Tras vencer al Cádiz, David Navarro no podía esconder la alegría del Real Zaragoza aunque los maños aún tienen mucho trabajo por hacer ya que la permanencia está a cinco puntos a la espera del resultado del Granada: "Lo que ha tenido es alegría y salida de rabia contenida de por fin. Está genial eso. Tenemos ahora dos días para descansar y a preparar otra final. Esto sigue".

David Navarro confesó tras vencer al Cádiz que aún no le habían comunicado si seguiría como entrenador del Real Zaragoza: "Aún no me han dicho nada, pero deja que celebren, que también se lo merecen. Ahora hay que hacer noche, mañana viajar y lo que me tengan que decir, me dirán. Yo soy un hombre de club y si el lunes tengo que volver a la oficina, volveré a la oficina. Y si quieren que siga ganando partidos, seguiré".

El futuro de David Navarro en el Real Zaragoza

Según apuntó el diario AS este pasado sábado, el Real Zaragoza confirmará a David Navarro como entrenador para lo que resta de temporada en las próximas horas. Con David Navarro casi confirmado y con Juan Ignacio Martínez descartado, los maños recibirán el próximo fin de semana al Almería de Rubi. Los andaluces podrían terminar la jornada 29 en puestos de ascenso directo si sacan los tres puntos en su partido ante la Cultural Leonesa del próximo lunes.