Garitano, antes de recibir al Zaragoza: “Soy consciente de lo que me juego y de lo que se juega el Cádiz”

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, admite la preocupación por la mala racha del equipo antes del duelo ante el Real Zaragoza, aunque confía en revertir la situación

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, compareció ante los medios en la previa del duelo frente al Real Zaragoza consciente de la enorme importancia del encuentro. El técnico vasco sabe que el equipo atraviesa una racha muy negativa, con siete jornadas sin ganar y apenas un punto sumado de los últimos 21 posibles, una situación que ha encendido las alarmas en el entorno del club.

El partido de este viernes en el Nuevo Mirandilla se presenta como una auténtica final. Una nueva derrota podría poner en riesgo la continuidad del entrenador, algo que él mismo reconoce con naturalidad. Garitano admitió que es plenamente consciente de lo que está en juego, tanto para su futuro como para el del propio equipo.

Una dinámica preocupante pero no alarmante

Durante la rueda de prensa, el técnico cadista calificó el momento actual como “preocupante”, aunque evitó hablar de crisis extrema. Recordó que el club ha vivido situaciones más delicadas recientemente y que, por ahora, el equipo todavía se mantiene fuera de los puestos de descenso.

Garitano también hizo memoria de su llegada al banquillo gaditano la pasada temporada, cuando el equipo se encontraba en una situación aún más comprometida. Según explicó, aquel contexto era mucho más complicado, ya que el Cádiz estaba inmerso en la zona roja de la clasificación durante la segunda vuelta.

Aun así, el entrenador reconoció que los resultados recientes obligan al grupo a reaccionar de inmediato si no quiere complicarse la temporada.

El objetivo: cambiar la dinámica cuanto antes

El preparador vasco insistió en que el fútbol está lleno de altibajos y que los equipos deben saber gestionar tanto los momentos positivos como los negativos. En su opinión, la clave ahora es darle la vuelta a la situación y recuperar la confianza del grupo.

Garitano aseguró que el equipo ha trabajado con intensidad durante la semana y que el vestuario está comprometido con revertir la dinámica. También destacó que la unión del grupo es uno de los principales argumentos para salir adelante en un momento complicado.

Además, pidió respaldo para los jugadores, muchos de ellos jóvenes, para que puedan mostrar su mejor nivel sobre el terreno de juego.

Un rival peligroso pese a ser colista

El rival de esta jornada será el Real Zaragoza, que llega al encuentro ocupando la última posición de la clasificación. Sin embargo, Garitano advirtió que ese dato no garantiza absolutamente nada en una competición tan igualada como LaLiga Hypermotion.

El técnico recordó que en Segunda División las diferencias entre equipos son mínimas y que cualquier partido puede resolverse por pequeños detalles. Por ello, espera un choque muy equilibrado en el que ambos conjuntos saldrán con la urgencia de sumar tres puntos.

Mensaje de los capitanes a la afición

En paralelo a la comparecencia del entrenador, los capitanes del Cádiz enviaron un mensaje público a los aficionados a través de las redes sociales del club. En su comunicado pidieron a la hinchada que apoye al equipo desde la grada en un momento delicado.

Los jugadores recordaron que el estadio gaditano siempre ha sido un lugar complicado para los rivales y subrayaron que cuando afición y equipo caminan juntos, el rendimiento del conjunto mejora notablemente.

El vestuario confía en que el respaldo del cadismo pueda ser un impulso clave para superar esta mala racha y empezar a construir una recuperación que devuelva la tranquilidad al club.