El estadio del Cádiz CF cambia su nombre oficialmente a JP Financial Estadio tras un acuerdo estratégico de patrocinio por cinco años

El recinto donde disputa sus encuentros el primer equipo del Cádiz CF estrenará nombre en el ámbito comercial durante las próximas cinco temporadas. A partir de ahora, el estadio pasará a llamarse JP Financial Estadio, tras el acuerdo de patrocinio estratégico alcanzado entre la entidad amarilla y la firma especializada en servicios financieros.

La alianza fue presentada públicamente el 2 de marzo de 2026 en un acto en el que participaron los fundadores y consejeros delegados de la compañía, Javier Rumbo y Pedro Muñoz, junto al presidente del club, Manuel Vizcaíno. Con este movimiento, el conjunto gaditano refuerza su estrategia de diversificación de ingresos en un contexto marcado por la exigencia económica de la categoría.

Una apuesta por la estabilidad económica

El club andaluz, que afronta su segunda campaña consecutiva en Segunda División, ha visto reducido su presupuesto tras el descenso y la pasada temporada. Esta situación ha obligado a la directiva a explorar nuevas vías de financiación para mejorar la solvencia institucional, reforzar la plantilla y optimizar el límite salarial.

La incorporación de un patrocinador principal al nombre del estadio se enmarca en ese plan de crecimiento. La entidad ya había avanzado negociaciones en este sentido, y finalmente el acuerdo se ha cerrado con JP Financial por una cuantía relevante que permitirá sostener el proyecto deportivo a medio plazo.

Más que un simple patrocinio

Durante la presentación, los responsables de la empresa subrayaron que la colaboración va más allá de la mera visibilidad de marca. Javier Rumbo destacó que la iniciativa representa una apuesta firme por la ciudad de Cádiz y su afición, poniendo el foco en valores como el compromiso, la profesionalidad y el crecimiento sostenible.

Desde la compañía explicaron que su filosofía se basa en facilitar el acceso a soluciones financieras con un acompañamiento personalizado y riguroso. Su objetivo es impulsar la llamada democratización financiera, permitiendo que más personas participen activamente en la gestión de su patrimonio con herramientas adecuadas y criterios sólidos.

Por su parte, Pedro Muñoz hizo hincapié en la educación financiera como eje transformador. Según expuso, la formación es esencial para que la ciudadanía comprenda cómo funciona el dinero, cómo planificar a largo plazo y cómo construir estabilidad económica. La empresa desarrolla programas divulgativos y contenidos orientados a fomentar una auténtica cultura financiera.

Compromiso institucional y acciones sociales

El presidente Manuel Vizcaíno calificó el acuerdo como un paso clave en la evolución reciente del club. En su intervención, subrayó que llevar el nombre del nuevo patrocinador en el estadio supone una responsabilidad asumida con orgullo y que contribuirá al crecimiento institucional del Cádiz CF.

Además del cambio de denominación, la alianza contempla la puesta en marcha de iniciativas sociales conjuntas en la ciudad durante los próximos cinco años. Estas acciones combinarán programas de formación y actividades centradas en el acceso responsable a servicios financieros, dirigidas a distintos colectivos.

La nueva marca comenzará a incorporarse de manera progresiva en la señalética, los canales oficiales y las plataformas audiovisuales del club en las próximas semanas.

De donde viene el JP Financial

JP Financial es una firma dedicada a la inversión, el ahorro y la planificación económica integral. Entre sus áreas de trabajo figuran la gestión de carteras, la planificación de la jubilación, la optimización fiscal, la gestión de deudas y la protección patrimonial.

La empresa también analiza los mercados para detectar oportunidades en acciones, bienes raíces e inversiones alternativas, diseñando estrategias adaptadas al perfil de cada cliente. Con esta alianza, la compañía refuerza su posicionamiento como entidad que combina asesoramiento financiero y formación como herramientas de progreso, mientras el Cádiz CF consolida su proyecto de futuro.