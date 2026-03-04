Con Rubén Sellés despedido y David Navarro al frente, el Real Zaragoza espera a su nuevo entrenador

El cuadro maño ha anunciado en estos últimos días la salida del valenciano y las llegadas tanto del zaragozano como de Néstor Pérez en calidad de técnico asistente

El Real Zaragoza vuelve a vivir una temporada para olvidar que sus sufridos aficionados esperan que al menos termine como la anterior, es decir, con la permanencia en LaLiga Hypermotion un curso más. El Real Zaragoza es colista de Segunda división con 24 puntos y tiene la permanencia a ocho con el Real Valladolid marcándola con 32. A falta de 14 jornadas parece aún pronto para dar por descendido al Real Zaragoza pero teniendo en cuenta las prestaciones del equipo en las últimas semanas, los maños no son precisamente un grupo que inspire confianza.

El Real Zaragoza ha realizado en los últimos días, tras la derrota ante el Burgos, una serie de movimientos importantes. Tras caer ante el cuadro de Ramis, el Real Zaragoza se puso manos a la obra para despedir a Txema Indias, director deportivo y Rubén Sellés, entrenador del primer equipo. Con el técnico valenciano la sensación que quedó en la afición es que lo dio todo pero que no tuvo suerte con el grupo que le tocó. Además, entre varios aficionados del Real Zaragoza hubo palabras de agradecimiento porque en cierto momento Rubén Sellés ilusionó a la afición con hasta dos triunfos consecutivos.

Con la salida de Rubén Sellés y Txema Indias del Real Zaragoza, el conjunto del Ibercaja Estadio confirmó en cuestión de horas la llegada de Lalo Arantegui en calidad de nuevo director deportivo y posteriormente a David Navarro como técnico interino. El Real Zaragoza no dudó en remarcar ese carácter interino de David Navarro que ya ejerció como tal el pasado curso cuando Víctor Fernández puso su cargo a disposición del club.

La interinidad de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza

En ese momento David Navarro se sentó al frente del Real Zaragoza para un encuentro que terminó con triunfo ante el Racing de Ferrol y con una pelea con el técnico ferrolano, Cristobal Parralo. En esta ocasión, tal y como informó el Real Zaragoza, la idea del club es que solo dirigiese el entrenamiento del pasado lunes por la tarde. De momento esa interinidad continúa para David Navarro ya que este pasado martes por la mañana también dirigió al grupo. Precisamente este pasado 3 de marzo el Real Zaragoza anunció una nueva llegada al cuerpo técnico.

Los maños informaron de la incorporación de Néstor Pérez como entrenador asistente del siguiente modo: "El Real Zaragoza incorpora a Néstor Pérez como entrenador asistente. Néstor Pérez [Zaragoza, 16/08/1980] es un técnico con licencia UEFA Pro con amplio conocimiento del fútbol regional aragonés y con pasado en los banquillos del CD Teruel o la SD Ejea, donde compaginó las funciones de entrenador y director deportivo entre 2017 y 2022. Además, formó parte de la secretaría técnica del Real Racing de Santander en la temporada 2022/23".

Lalo Arantegui y la tarea del nuevo entrenador para la salvación del Real Zaragoza

Teniendo en cuenta a la altura de la semana en la que nos encontramos y que el Real Zaragoza disputará su partido de la jornada 29 el próximo viernes ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, lo más probable es que David Navarro sea el encargado de dirigir a los maños en el banquillo.

Entre tanto, el nuevo director deportivo Lalo Arantegui, sigue trabajando en la llegada de un nuevo entrenador con Juan Ignacio Martínez como principal opción. Un buen resultado y sobre todo una buena imagen del equipo podría suponer que esta opción se frene y permita a David Navarro dirigir al equipo hasta final de curso. Situaciones similares se vivieron el año pasado con Óscar Gilsanz en el Deportivo de La Coruña y este curso en el Castellón con Pablo Hernández.