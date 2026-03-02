Con el despido de Rubén Sellés a falta de oficialidad, el Real Zaragoza ya se mueve por su futuro más inmediato

El cuadro aragonés tendría previsto anunciar la salida del técnico valenciano en las próximas horas según apuntó 'El periódico de Aragón'. Lalo Arantegui tendría un principio de acuerdo como sustituto del director deportivo Txema Indias

Horas decisivas las que se están viviendo en el Real Zaragoza tras la derrota el pasado fin de semana ante el Burgos. Una vez más, el Ibercaja Estadio no dejó solo al Real Zaragoza pero tras sumar una nueva derrota, la tercera en las últimas siete jornadas y otra semana más sin ganar (siete de manera consecutivas), explotó de manera más brusca que nunca.

El autobús del Real Zaragoza sufrió la rotura de lunas por parte de un grupo de aficionados maños y tras el partido, Rubén Sellés se mostró comprensivo ante un posible despido y preparado para seguir al frente del equipo. "Yo estoy con fuerzas y tengo capacidad. Excepto en Andorra y Albacete hemos jugado de tú a tú contra el rival y hemos tenido la capacidad de poder generar ocasiones. Y creo que vamos a poder seguir haciéndolo. A partir de ahí yo no tomo decisiones sobre mi posición. Voy a pelear por el Real Zaragoza hasta el último día y voy a pelear por estos jugadores hasta el último día", declaró Rubén Sellés.

El despido de Rubén Sellés es cuestión horas

Con los números del actual Real Zaragoza, los de Rubén Sellés son colistas de LaLiga Hypermotion y están a siete puntos de la salvación que ahora mismo marca el Real Valladolid. El Real Zaragoza no sabe aún lo que es ganar en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion y estos datos han precipitado la salida de Rubén Sellés.

Según informó El periódico de Aragón, el técnico valenciano y su destitución ya está decidida y solo faltaría la oficialidad por parte del club maño. Pero Rubén Sellés no es el único señalado en el conjunto aragonés e incluso se podría decir que no es el mayor de los 'culpables' de la situación a ojos de la afición.

Txema Indias, con las horas contadas y con un sustituto ya elegido en el Real Zaragoza

El otro de los señalados por la situación en el Real Zaragoza es el director deportivo Txema Indias. El dirigente llegó al cuadro maño en junio del año pasado y cuenta con un año más de contrato. Según apunta el diario citado anteriormente, su salida no será complicada al igual que sucede con Rubén Sellés, con vinculación hasta el próximo mes de junio.

El nuevo entrenador y director deportivo del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ya habría tanteado a Juan Ignacio Martínez como sustituto de Rubén Sellés aunque también se habrían puesto sobre la mesa otros nombres como Sergio García o Luis García Plaza, ambos con experiencia tanto en Primera como en Segunda división. Con quien se tendría ya un principio de acuerdo sería con el sustituto de Txema Indias que tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo días atrás será Lalo Arantegui.

Las tareas del nuevo director deportivo del Real Zaragoza

El que será nuevo director deportivo como reemplazo de Txema Indias, regresaría al Real Zaragoza cinco años y tres meses después de su salida. Con Arantegui en el cargo, el Real Zaragoza disputó el play off de ascenso en las campañas 2017/18 y 2019/20. Luchó por la permanencia en la 2018/19 y en la 2020/21, siendo despedido el 3 de diciembre de 2020.

La primera misión de Lalo Aranttegui una vez que se haga oficial el despido de Rubén Sellés, será cerrar la contratación de un nuevo entrenador que asuma el cargo en las últimas 14 jornadas y trate de evitar un descenso a Primera RFEF que sería catastrófico por todo lo que supone a nivel deportivo y económico abandonar el fútbol profesional.