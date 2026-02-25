En el Real Zaragoza ya hablan de descenso desde LaLiga Hypermotion a Primera RFEF: "Cuanto más llamemos a la muerte, más vendrá a por nosotros"

Francho, uno de los capitanes del conjunto maño, salió a dar la cara este miércoles y apostó por pelear una permanencia que ahora mismo está a seis puntos

El Real Zaragoza está viviendo una auténtica película de terror en las últimas temporadas. El pasado curso Víctor Fernández anunciaba que se marchaba por verse incapaz de cambiar la situación, llegó Miguel Ángel Ramírez que terminó cesado y posteriormente un Gabi Fernández que ha sido uno de los técnicos que más ilusión ha despertado en la sufrida afición maña en los últimos tiempos. El ex futbolista también terminó despedido y en su lugar llegó un Rubén Sellés que a pesar de cambiar la cara en cierto modo al equipo, ha sido incapaz de sacar a los maños del descenso.

La vergüenza de arrastrar la camiseta del Real Zaragoza

El Real Zaragoza es último después de la derrota del pasado fin de semana ante un rival directo como el Andorra y debido también al triunfo del Mirandés ante el Huesca. Este miércoles, Francho, uno de los capitanes del Real Zaragoza, dio la cara ante los medios de comunicación y en una extensa rueda de prensa no dejó sin tocar casi ningún tema relacionado con el momento del club.

Francho no se anduvo por las ramas y en relación a la derrota ante el Andorra, especialmente de la primera mitad, habló de arrastrar la elástica maña y de vergüenza: "Es algo inexplicable. Supongo que es una situación límite para todos y quizás salimos superados por la situación. No quiero buscar excusas; fue una auténtica vergüenza. Arrastramos la camiseta del Real Zaragoza y no tiene perdón".

Francho exigirá explicaciones al final de la temporada

El capitán del Real Zaragoza comentó que ahora lo necesario es hacer borrón y cuenta nueva pero que al final del curso el será el primero en pedir explicaciones y exigir responsabilidades: "No voy a engañar a nadie. Llevamos en bucle desde hace mucho tiempo y creo que lo que se está viendo en los últimos años es una consecuencia de todo lo que lleva aconteciendo en el club, pero ahora es momento de hacer borrón y cuenta nueva y olvidarnos de todo, sabiendo que nosotros somos los máximos responsables y que tenemos la capacidad de sacarlo adelante. Y cuando acabe la temporada y haya ido todo bien, el primero que pedirá explicaciones y responsabilidades a todo el mundo seré yo. Como capitán, yo me exijo que todos mis compañeros den su mejor versión y a la vez exigiré al club darle una vuelta a todo porque no podemos seguir así".

El posible descenso del Real Zaragoza

Preguntado Francho por un hipotético descenso a Primera RFEF del Real Zaragoza, el capitán no escondió que le da muchas vueltas a ese posible aunque apuesta por no seguir llamando a la muerte: "Siendo partícipe en algo de lo que yo he sido culpable, me sería muy difícil quitarme del medio. Otra cosa es que luego, por circunstancias, dé a que yo tenga que salir por lo que sea. Es algo a lo que le doy muchas vueltas y si se diera ese descenso, el Real Zaragoza tendría que ser una cosa nueva, plantear un proyecto nuevo y cogerlo con la máxima ilusión posible, pero creo que es un error que ahora pensemos en eso porque no estamos muertos. Cuanto más llamemos a la muerte, más vendrá a por nosotros".

Falta de reuniones en el vestuario del Real Zaragoza

Además fue muy duro al calificar de "intolerable", la imagen del equipo ante Andorra y Albacete al igual que en otros encuentros: "Lo de Andorra es intolerable, lo de Albacete es intolerable, lo de otros muchos partidos en intolerable, pero para eso está nuestro trabajo, para intentar que eso no vuelva a ocurrir. Sé que son palabras vacías y que lo único que quiere la gente es que nos dejemos de palabrería y que de verdad nos dejemos la vida y hablemos en el campo". El capitán dio su palabra de que en el siguiente encuentro ante el Burgos saldrán a morir: "Yo doy mi palabra de que podremos ganar o perder, pero que en este partido el equipo saldrá a morir por el Real Zaragoza. Necesitamos la mejor versión de todos para sacar esto adelante. Zaragoza no es nada sin su gente y la gente no va a fallar".

Rubén Sellés, el indicado para el Real Zaragoza

Por último, preguntado sobre Rubén Sellés, Francho lo calificó como el indicado para el puesto de entrenador en el Real Zaragoza: "Los jugadores tenemos más responsabilidad que el entrenador, ya que los que tienen que meter la pelota en la portería rival y pasar al compañero somos nosotros. Creo que tenemos al mejor entrenador que podemos tener en estos momentos. Es un tío que vino cuando nadie quería, que no ha dado su brazo a torcer en ningún momento y que va a estar con nosotros hasta el último día. Siempre ha dado la cara por nosotros y por eso nosotros tampoco podemos fallarle a él ni a nuestra gente".