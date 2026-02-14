El Real Zaragoza continúa la guerra por la expulsión de El Yamiq

El cuadro maño informó este pasado viernes de que el Comité de Apelación ha desestimado su recurso y apuesta por ir al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) para solicitar medidas cautelares

La expulsión de El Yamiq va camino de convertirse en uno de los culebrones del comienzo de 2026 en el Real Zaragoza. El jugador marroquí fue el absoluta protagonista en el partido de la jornada 25 que disputó el Real Zaragoza ante el Eibar y que terminó con el central marcando primero en puerta contraria, luego en propia puerta y finalmente expulsado.

El Real Zaragoza no se quedó nada contento y lanzó un comunicado para informar sobre que tomaría medidas para tratar de evitar la sanción de un encuentro. Esos documentos gráficos que aportó el Real Zaragoza sirvieron de poco ya que el Comité de Competición terminó sancionando a El Yamiq con un encuentro.

El Real Zaragoza recurrirá por segunda vez la expulsión de El Yamiq

Con la sanción de El Yamiq ya publicada, el Real Zaragoza apostó por acudir al Comité de Apelación y dicho organismo ha decidido desestimar, según informó el club maño el pasado viernes, las alegaciones desde el Ibercaja Estadio. En dicho comunicado lanzado por el Real Zaragoza, el tercero en relación a la expulsión de El Yamiq, informaban de que el siguiente paso por el que optarán para que el marroquí no tenga que cumplir el partido de sanción impuesto es el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte).

La primera intención del Real Zaragoza era que El Yamiq pudiese jugar este sábado ante la Cultural Leonesa a partir de las 18:30. Todo apunta a que el TAD ha desestimado también dicho recurso y El Yamiq no estará hoy en el Reino de León aunque el internacional con Marruecos se ha subido al autobús de camino a León.

Los maños insisten en que en la expulsión a El Yamiq hubo error manifiesto por lo que sigue peleando por que el marroquí no tenga que cumplir la sanción, aunque probablemente tenga que cumplirla este sábado ante la Cultural Leonesa.

Comunicado del Real Zaragoza informando sobre el tercer recurso en la expulsión de El Yamiq

El Real Zaragoza lanzó este comunicado el pasado 13 de febrero para informar sobre un nuevo recurso en relación a la expulsión de El Yamiq: "El Comité de Apelación ha decidido desestimar el recurso interpuesto por el Real Zaragoza tras la expulsión de nuestro jugador Jawad El Jamiq ante el Eibar y la posterior sanción de un partido impuesta por el Órgano Disciplinario. Ante esta resolución, el Real Zaragoza acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y solicitará medidas cautelares para el partido frente a la Cultural Leonesa, con el firme objetivo de que nuestro jugador pueda disputar dicho encuentro.

Desde el día posterior al partido ante el Eibar, el Real Zaragoza realizó un seguimiento exhaustivo y consultas con los órganos competentes, quedando acreditado el error manifiesto en la expulsión y, en consecuencia, en la sanción impuesta. El Real Zaragoza continuará defendiendo ante el Tribunal Administrativo del Deporte lo que entiende que es justo, tanto desde el punto de vista del derecho deportivo como, principalmente, desde la realidad del juego, donde se deciden los partidos. Lo haremos en defensa de los valores del fútbol, de nuestro club, de nuestra ciudad y de toda nuestra afición".

La situación del Real Zaragoza no invita al optimismo en LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza quiso transmitir desde el primer momento que esta queja por la expulsión de El Yamiq no trataba de ocultar la complicada realidad del equipo. Los de Rubén Sellés siguen en puestos de descenso y tras 25 jornadas, suman 23 puntos y tienen las posiciones lejos del pozo a cinco con el Real Valladolid marcando la frontera.

El encuentro de este sábado ante la Cultural Leonesa se antoja decisivo ya que los de Ziganda son un rival directo por la permanencia y una derrota en el Reino de León supondría un duro golpe a los intereses maños por estar el próximo curso en Segunda división.