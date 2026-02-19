El Yamiq da la cara en el Real Zaragoza tras su expulsión: "Cda día preguntaba por el tema"

El marroquí compareció este pasado miércoles en rueda de prensa para dar explicaciones tras una semana en la que fue el protagonista y en la que el club trató por todos los medios de evitar la sanción

El Yamiq ha sido el protagonista absoluto de los últimos días en el Real Zaragoza. El marroquí, que regresó a tierras mañas en el último mercado de fichajes de invierno tras varias campañas probando suerte fuera de España, debutó ante el Eibar con un gol, otro en propia puerta y una expulsión en el tramo final.

Esa expulsión enfadó tanto al propio El Yamiq como al Real Zaragoza que trató de evitar la sanción de un partido con todos los medios que tenía a su alcance. El Real Zaragoza acudió primero al Comité de Competición y luego pidió la cautelar para que El Yamiq pudiese jugar ante la Cultural Leonesa. El central viajó con el grupo para ver si finalmente esa cautelar era concedida pero no hubo respuesta.

La expulsión de El Yamiq explicada por el protagonista del Real Zaragoza

Este pasado miércoles, El Yamiq compareció en sala de prensa y como es lógico fue cuestionado sobre todo lo que ha pasado estos días confesando que debió estar más tranquilo: "En el campo no acepté la tarjeta, pero por el minuto que era y que necesitábamos marcar, no quería perder tiempo y la decisión ya estaba tomada. Al salirme del campo el cuarto árbitro me dijo que me quedara por si el VAR rectificaba la decisión, pero a los dos segundos me dijo que ya estaba. Son errores que pasan en el fútbol, pero debo estar más calmado con la experiencia que tengo".

El marroquí aclaró el porqué de su viaje a León con el equipo: "Me fui con el equipo a León para apoyarlo y por si al final me quitaban la tarjeta, pero no contestaron. Cada día preguntaba por el tema de la tarjeta, incluso el día del partido durante el almuerzo. Tenía ganas de jugar, pero al final no pude. Me enfadé porque no merecía esta tarjeta roja. Ahora debemos olvidarnos de todo esto y tenemos que pensar en el partido contra el Andorra".

El Yamiq analiza el partido de sus compañeros ante la Cultural Leonesa

El Yamiq estuvo presente en el Reino de León y desde ahí vio como los de Sellés se libraban de perder tras fallar los locales un penalti: "Estuve en la grada durante el último partido y el primer tiempo no estuvo bien, pero en el segundo creamos muchas ocasiones. Al menos sacamos un puntos, aunque nosotros queríamos los tres. Llevo aquí dos partidos y para mí estuvimos mejor en este último que contra el Eibar".

El Yamiq volverá ante el Andorra

El Yamiq analizó el próximo rival del Real Zaragoza, ante el que sí podrá estar el marroquí: "Vamos al partido del domingo a por todas para ganarlo y para ello necesitamos personalidad y confianza. Es lo que estamos trabajando durante la semana. No es el último partido, pero cada jornada que pasa y no sumamos, es peor. La idea es ir a ganar. El equipo está mejor, pero no estamos teniendo suerte para marcar. Estamos trabajando esta semana y vamos a trabajar más para hacer goles, estar juntos y ganar este partido porque es muy importante para nosotros. Vamos a pensar en positivo y vamos a pelear hasta el final".