El Real Zaragoza, preocupado por la sanción que puede sufrir El Yamiq tras su expulsión

El jugador marroquí fue expulsado en el tramo final del encuentro ante el Eibar y el club ya anunció que presentará alegaciones. El director general Fernando López confirmó tal hecho y dejó claro que "no es ninguna excusa" para la situación del equipo

El partido entre Real Zaragoza y Eibar de este pasado sábado está dando mucha tela para cortar. El cuadro de Rubén Sellés no pudo pasar del empate ante los de Beñat San José pero el protagonista indiscutible del duelo fue uno de los fichajes de este último mercado de fichajes de invierno: El Yamiq.

El central marroquí regresaba al Real Zaragoza después de que hayan pasado seis campañas desde que abandonó tierras mañas. El Yamiq fue omnipresente ya que marcó el gol que adelantó al Real Zaragoza ante el Eibar, se encontró con la mala fortuna de un auto gol y terminó expulsado cerca del pitido final.

La expulsión de El Yamiq enciende al Real Zaragoza

Precisamente esta expulsión ha enfadado y mucho al Real Zaragoza. Así, Rubén Sellés ya adelantó que los maños tratarían por todos los medios que la expulsión quedase en nada: "La verdad es que no la he vuelto a ver. En directo no me ha parecido gran cosa el gesto, pero no he visto la cámara de cerca, así que no puedo comentar acerca de ello. Como club, si observamos que no ha sido justa, intentaremos por todos los medios que le quiten la tarjeta o que la sanción sea reducida".

El propio Real Zaragoza por su parte emitió este pasado domingo un comunicado en el que informaban de la presentación de alegaciones al Comité de Competición por la expulsión del marroquí: "El Real Zaragoza presentará un escrito de alegaciones al Comité de Competición por la tarjeta roja que fue mostrada a nuestro jugador Jawad El Yamiq en el partido que se disputó en la tarde de ayer contra la SD Eibar en Ibercaja Estadio. En este caso, el Real Zaragoza adjuntará la documentación y el material gráfico correspondiente y en virtud de lo expuesto solicitará que se deje sin efecto dicha cartulina roja", rezaba el breve comunicado.

El director general del Real Zaragoza no se muerde la lengua con la polémica expulsión de El Yamiq

Tras el comunicado, este mismo lunes el Real Zaragoza, a través de su director general Fernando López, ha dejado claro que no está nada contento con la expulsión de El Yamiq ante el Eibar y ha mostrado su desacuerdo con la decisión del colegiado: "Durante el día de ayer, y siguiendo con el procedimiento ordinario, realizamos una serie de comunicaciones ante los órganos competentes para expresar nuestro malestar y quejarnos formalmente ante lo que creemos que fue una decisión arbitral errónea".

Fernando López, en un comunicado publicado en las redes sociales del club, se muestra seguro a la hora de hablar que El Yamiq no aplicó fuerza excesiva: "Tras revisar las imágenes, queda claro que el jugador nunca tuvo una conducta violenta ni aplicó una fuerza excesiva ante el jugador rival. Entendemos perfectamente por qué el árbitro pudo sancionar con roja ante la inmediatez del momento, pero no comprendemos cómo el VAR, con los recursos de los que dispone, no fue capaz de avisar al árbitro y de llegar a la misma conclusión a la que llegamos nosotros con menos recursos".

El Real Zaragoza, molesto por la expulsión de El Yamiq

El director general del Real Zaragoza insistió en el malestar de los maños y el perjuicio que provocó al equipo durante su partido ante el Eibar: "Estamos molestos con lo que esta decisión nos supuso durante el encuentro y preocupados por lo que nos podría suponer en el caso de que El Yamiq se perdiera el próximo encuentro. Es por ello que durante el día de hoy hemos presentado un recurso y alegaciones ante el órgano disciplinario con el ánimo de poder subsanar esta decisión y proteger los intereses tanto del club como de nuestra afición en un momento trascendental de la temporada".

La expulsión de El Yamiq no es una excusa ante la situación del Real Zaragoza

Fernando López ha dejado claro que este comunicado del Real Zaragoza no es una excusa para tapar la situación del equipo y apuesta por sacar adelante la papeleta de la permanencia en Segunda: "Quiero dejar claro que esta comparecencia no tiene nada que ver con la situación deportiva del equipo, la cual todos somos conscientes. No es ninguna excusa. Estamos responsabilizados y estamos convencidos de que la sacaremos adelante".

Para cerrar su comparecencia, el director general de los maños apostaba por defender el rigor y la uniformidad de criterios: "Sí que tiene que ver con la defensa del rigor, la uniformidad de criterios y principios regulatorios que se apliquen por parte de todos los colectivos. Confío en que entre todos se pueda revertir esta decisión y con la aplicación de las medidas oportunas podamos construir un fútbol mejor en el que se atienda al respeto de la competición, nuestro club y nuestra afición".