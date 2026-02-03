El Real Zaragoza sorprende con el regreso de Jawad El Yamiq: vuelta del marroquí seis años después

Jawad El Yamiq vuelve al Real Zaragoza seis años después para reforzar la defensa y aportar experiencia en la recta final de la temporada

El Real Zaragoza ha movido ficha en el mercado invernal y ha anunciado un principio de acuerdo, pendiente únicamente del reconocimiento médico, para la incorporación del defensa central Jawad El Yamiq hasta el final de la presente temporada. El futbolista marroquí vuelve así a vestir la camiseta blanquilla en un momento crucial para el club aragonés.

La entidad considera su llegada como un refuerzo estratégico para apuntalar una zaga que ha mostrado debilidades en los últimos cursos y que necesita liderazgo inmediato.

Un viejo conocido que regresa a La Romareda

El Yamiq no es un nombre desconocido para la afición zaragocista. El central ya defendió los colores del Zaragoza durante la segunda mitad de la temporada 2019-20, cuando llegó cedido y disputó 14 encuentros oficiales, dejando una imagen sólida y comprometida.

Aquel curso estuvo marcado por el parón provocado por la pandemia, que frustró el ascenso a Primera División. Pese a ello, el rendimiento del defensor marroquí fue ampliamente valorado por la hinchada, que ahora celebra su regreso.

Trayectoria internacional y jerarquía contrastada

Con 33 años, Jawad El Yamiq aporta experiencia, fortaleza física y recorrido internacional. El central acumula más de 300 partidos como profesional y ha sido internacional con Marruecos en 41 ocasiones, incluyendo su participación en la reciente final de la Copa de África.

Además, fue parte del histórico combinado marroquí que alcanzó las semifinales del Mundial, consolidándose como un futbolista habitual en las convocatorias de su selección.

Un refuerzo clave para cerrar la defensa

La llegada de El Yamiq responde a una necesidad clara del cuerpo técnico encabezado por Txema Indias, que buscaba un central zurdo para completar el eje defensivo. Con su incorporación, el Zaragoza considera cerrada esta posición de cara al tramo decisivo del campeonato.

El defensor se convierte en el quinto refuerzo del mercado invernal, tras las incorporaciones de Rober González, Willy Agada, Nikola Cumic y Juan Larios, en una clara apuesta del club por revertir la situación deportiva.

De España a Arabia y vuelta a casa

Tras su primera etapa en Zaragoza, El Yamiq continuó su carrera en el Real Valladolid, donde militó durante tres temporadas, dos en Primera División y una en Segunda. Posteriormente, decidió probar suerte en el fútbol de Arabia Saudí, defendiendo los colores del Al-Wehda y más recientemente del Al-Najma, equipo del que llega con la carta de libertad.

En el presente curso había disputado ocho partidos oficiales antes de cerrar su regreso al fútbol español.

Un fichaje con urgencia competitiva

Si en 2020 llegó para empujar al Zaragoza hacia el ascenso, ahora lo hace con un objetivo muy distinto pero igual de exigente: evitar un descenso que sería devastador para el club. La experiencia del central marroquí será fundamental en un vestuario joven que necesita referencias dentro y fuera del campo.

Desde el club no descartan nuevos movimientos antes del cierre del mercado, tanto en salidas como en llegadas, pero la incorporación de El Yamiq supone un paso firme en la reconstrucción defensiva.

Confianza y compromiso para el tramo final

El regreso de Jawad El Yamiq simboliza una apuesta clara por el conocimiento del club, el compromiso y la jerarquía. La afición vuelve a recibir a un futbolista que ya supo ganarse su respeto y que ahora regresa para ayudar en uno de los momentos más delicados del Real Zaragoza.